Если вы любите биографические и исторические фильмы, то не пропустите подборку от 24 Канала. В ней представлены четыре ленты о лидерах США, которые стоит посмотреть.

Фильмы о президентах

"Линкольн"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

В фильме рассказывается о последних четырех месяцах жизни 16-го президента США Авраама Линкольна, которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис. В частности, об усилиях главы государства в принятии Тринадцатой поправки к Конституции, согласно которой запрещается рабство и принудительный труд, если речь идет не о наказании за преступление.

"Линкольн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Никсон"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это рассказ о 37-м президенте США Ричарде Никсоне, который подал в отставку после Уотергейтского скандала 1972 – 1974 годов. Американского лидера на экране воплотил Энтони Хопкинс.

"Никсон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рейган"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Режиссером фильма о 40-президенте США стал Шейн Макнамара, он создан на основе книги Пола Кенгора "Крестоносец: Рональд Рейган и падение коммунизма". Главную роль исполнил Деннис Квейд.

"Рейган": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трумэн"

Фильм сняли на основе одноименной книги Дэвида Маккалоу, которая в 1992 году получила Пулитцеровскую премию. В ленте рассказывается о 33-м президенте США Гарри Трумэне.

"Трумэн": смотрите онлайн трейлер фильма