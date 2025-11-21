Если вы любите биографические и исторические фильмы, то не пропустите подборку от 24 Канала. В ней представлены четыре ленты о лидерах США, которые стоит посмотреть.
Фильмы о президентах
"Линкольн"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
В фильме рассказывается о последних четырех месяцах жизни 16-го президента США Авраама Линкольна, которого сыграл Дэниел Дэй-Льюис. В частности, об усилиях главы государства в принятии Тринадцатой поправки к Конституции, согласно которой запрещается рабство и принудительный труд, если речь идет не о наказании за преступление.
"Линкольн": смотрите онлайн трейлер фильма
"Никсон"
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Это рассказ о 37-м президенте США Ричарде Никсоне, который подал в отставку после Уотергейтского скандала 1972 – 1974 годов. Американского лидера на экране воплотил Энтони Хопкинс.
"Никсон": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рейган"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Режиссером фильма о 40-президенте США стал Шейн Макнамара, он создан на основе книги Пола Кенгора "Крестоносец: Рональд Рейган и падение коммунизма". Главную роль исполнил Деннис Квейд.
"Рейган": смотрите онлайн трейлер фильма
"Трумэн"
Фильм сняли на основе одноименной книги Дэвида Маккалоу, которая в 1992 году получила Пулитцеровскую премию. В ленте рассказывается о 33-м президенте США Гарри Трумэне.
"Трумэн": смотрите онлайн трейлер фильма