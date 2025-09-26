І коли здається, що все вже закінчилось, несподіваний фінал підриває всі очікування. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали найякісніші фільми з неймовірним сюжетом.

Рекомендуємо Найновіші трилери, які триматимуть у напрузі до фінальних титрів

Які фільми тримають в напрузі до кінця?

"Гра"

Це ідеальний трилер, прем'єра якого відбулася в 1997 році. У центрі сюжету успішний, спокійний та врівноважений Ніколас, який звик все тримати під власним контролем. Однак на свій день народження він отримує абсолютно несподіваний подарунок – квиток для участі у "грі".

"Гра": дивіться онлайн трейлер фільму

Здавалося б, ця гра має розслабити Ніколаса і подарувати йому незабутні емоції. Та коли він починає бути її учасником, то розуміє, що це не просто жарт, а гра на виживання.

Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Вбивство у "Східному експресі"

У чергову подорож вирушає елітний поїзд під назвою "Східний експрес". Він з'єднує Париж і Стамбул, однак цього разу через жахливий снігопад він зупиняється десь у глушині Югославії. У цьому потязі перебувають найбагатші люди.

"Вбивство у "Східному експресі": дивіться онлайн трейлер фільму

Та цього разу не все так просто: 13 пасажирів і одна вбита людина. І кожен із них є підозрюваним. Здається, що у всіх, хто перебуває у цьому потязі, були причини для того, аби вбити людину. Тож, за розслідування береться Еркюль Пуаро.

"Мементо"

Ще одна детективна драма, яка тримає в напрузі до кінця, це фільм "Мементо" 2000 року. В центрі сюжету Леонард Шелбі. Здавалося б, у нього все прекрасно. Дорогий одяг, шикарний автомобіль, можливості та гроші. Однак найбільша ціль у його житті – це знайти вбивцю дружини.

"Мементо": дивіться онлайн трейлер фільму

Та є одна проблема: у Шелбі рідкісна форма амнезії, тож він не пам'ятає, що було 15 хвилин тому. І тільки фінал цієї історії покаже, хто стане його супутником, а хто – ворогом.

До речі, зверніть увагу на 3 детективи, від яких неможливо відірватися – за посиланням.

"Пошук"

Ще один детективний трилер, який вартує увагу глядачів, це фільм "Пошук", прем'єра якого відбулася у 2018 році. У центрі сюжету Девід Кім, який обожнює свою дочку Марго. Він завжди робив усе для того, аби вона була щасливою. Однак в один момент його 16-річна дівчинка зникла. Батько одразу звернувся до поліції, однак результатів було небагато.

"Пошук": дивіться онлайн трейлер фільму

Минуло 37 годин після зникнення доньки, тож батько зламав комп'ютер і почав сам розбиратися з тим, що сталося. Тепер його єдиний шанс знайти Марго – це йти за її цифровими слідами, поки вона не зникла назавжди.

"Блідо-блакитне око"

Американський детектив 2022 року, який можна подивитись на стримінговій платформі Netflix, полюбився багатьом. Глядачі відзначають чудову акторську гру, зокрема Крістіана Бейла та Гаррі Меллінга. Готична атмосфера неймовірно підкреслює загальний настрій фільму.

"Блідо-блакитне око": дивіться онлайн трейлер фільму

Дія відбувається в 1830 році. У центрі сюжету детектив Август Ландор. Він в процесі розслідування серії вбивств у Військовій академії США. Йому допомагає Едгар Аллен По, який є ще зовсім молодим курсантом академії.

Багато хто відзначає, що цей фільм точно сподобається тим, хто лише занурюється у світ детективів та фільмів, які вражають своїм фіналом.