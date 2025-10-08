Он возмутил украинцев из-за нового главного актера. В материале Кино 24 покажем ролик и расскажем, что говорят зрители о 4 сезоне.
Что показали в трейлере 4 сезона сериала "Ведьмак"?
7 октября состоялась премьера трейлера четвертого сезона популярного сериала "Ведьмак". 30 октября 2025 года состоится премьера новейших эпизодов. Сейчас зрители могут посмотреть трейлер. Сеть просто взорвали комментарии после премьеры тизера: зрители были возмущены заменой Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в роли главного героя.
"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона
В новых сериях зрители увидят, как будут развиваться события после драматических событий третьего сезона. Геральт, Йеннефер и Цири оказываются по разные стороны баррикад, войны и опасностей. Их дороги расходятся, а рядом начинают появляться совершенно неожиданные союзники. Но, возможно, у этой троицы таки появится шанс снова соединиться.
Что пишут украинцы после просмотра трейлера?
После просмотра трейлера в сети снова появилось немало критики. Вот что пишут зрители:
- "Этот сериал ничто не спасет. Сжечь, похоронить, забыть. И ждать пока кто-то более компетентный возьмется за адаптацию. Кто-то, кто будет иметь уважение к первоисточнику."
- "Боже, какой треш, такую франшизу угробили, а все благодаря прогрессивным, некомпетентным, не таким как все..."
- "Трейлер крутой и Лиам выглядит нормально! Буду смотреть!"
- "Ну почему, почему не снять как-то ближе к оригиналу?"
- "Дно в очередной раз пробито."
- "У меня только один вопрос – зачем?"
- "Новый Геральт – никакой. Я только что на него смотрел и уже забыл его внешность. Очень дешевое лицо, не запоминающееся."