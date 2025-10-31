Ранее Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Ведьмака", который возмутил украинцев. В материале 24 Канала рассказываем больше о долгожданном продолжении.

Советуем Самый новый триллер на Netflix, который стоит посмотреть с друзьями в ночь на Хэллоуин

Вышел 4 сезон сериала "Ведьмак": что известно?

30 октября 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак".

Украинцы были в ожидании новых эпизодов, ведь главного героя теперь играет Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл. Ранее в сети даже велись споры и звучала критика из-за таких изменений.

"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

Четвертый сезон насчитывает 8 эпизодов, продолжительность которых составляет 48–60 минут. Этот сезон ориентируется на события из четвертой книги вселенной Анджея Сапковского под названием "Крещение огнем". Также известно, что сезон станет предпоследним, а следующий – финальным в этой истории.

В новых эпизодах зрители смогут увидеть знакомые лица. В частности, в сериале сыграют такие актеры:

Аня Чалотра (Йеннифер),

Фрея Аллан (Цири),

Джои Бейти (Яскьер),

Мими Ндивени (Фрингилья),

Миранда Ричардсон (Тиссая).

Также появятся и новые звезды, а именно: Джеймс Пьюрфой сыграет коварного Скеллена, советника императора, Дэнни Вудберн воплотит гнома Золтана Хивая, Лоренс Фишберн будет вампиром-целителем Региса.

Что известно о скандале вокруг 4 сезона?