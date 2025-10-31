Ранее Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Ведьмака", который возмутил украинцев. В материале 24 Канала рассказываем больше о долгожданном продолжении.
Вышел 4 сезон сериала "Ведьмак": что известно?
30 октября 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак".
Украинцы были в ожидании новых эпизодов, ведь главного героя теперь играет Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл. Ранее в сети даже велись споры и звучала критика из-за таких изменений.
"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона
Четвертый сезон насчитывает 8 эпизодов, продолжительность которых составляет 48–60 минут. Этот сезон ориентируется на события из четвертой книги вселенной Анджея Сапковского под названием "Крещение огнем". Также известно, что сезон станет предпоследним, а следующий – финальным в этой истории.
В новых эпизодах зрители смогут увидеть знакомые лица. В частности, в сериале сыграют такие актеры:
- Аня Чалотра (Йеннифер),
- Фрея Аллан (Цири),
- Джои Бейти (Яскьер),
- Мими Ндивени (Фрингилья),
- Миранда Ричардсон (Тиссая).
Также появятся и новые звезды, а именно: Джеймс Пьюрфой сыграет коварного Скеллена, советника императора, Дэнни Вудберн воплотит гнома Золтана Хивая, Лоренс Фишберн будет вампиром-целителем Региса.
Что известно о скандале вокруг 4 сезона?
- После премьеры тизера и трейлера четвертого сезона сериала "Ведьмак" украинцы изрядно возмутились, в частности из-за того, что главную роль теперь играет Лиам Хемсворт.
- В сети можно было прочитать огромное количество гневных комментариев, которые оставляли украинские зрители.
- Они отмечают, что этот сериал уже ничего не спасет, и утверждают, что создатели просто уничтожили франшизу.
- Некоторые говорят, что у нового актера очень "дешевые" черты лица, которые не запоминаются.
- Однако есть и те, кто отмечают, что Лиам выглядит не так плохо и не стоит так критиковать эти изменения.
- Как известно, Генри Кавил покинул сериал из-за истощения. Он снимался по 12 часов в день, поэтому неудивительно, что за несколько лет это его очень утомило.