А тем более если приближается ночь Хэллоуина. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что посмотреть с друзьями на Хэллоуин?

Недавно на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма под названием "Она во тьме идет". Это испанский драматический триллер, который идеально подойдет для вечернего просмотра. События ленты разворачиваются в 1990-х годах.

В центре сюжета – молодая офицерка гражданской гвардии, которая вынуждена работать под прикрытием. Она оставляет привычную жизнь, чтобы проникнуть в ряды террористической организации ЕТА и в течение более 10 лет пытается раскрыть их планы и сорвать преступную деятельность. Спецоперация имеет целью помочь Испании окончательно преодолеть терроризм.

"Она во тьме идет": смотрите онлайн трейлер фильма

Главная героиня рискует собственной жизнью и ежедневно выполняет опасные задания, чтобы спасти сотни людей и довести миссию до конца.

Среди актеров ленты такие звезды: Ариадна Жил, Рауль Аревало, Сусана Абайтуа, Альмагро Сан Мигель.

Фильм уже стал одним из самых популярных на Netflix: он вошел в топ-10 лучших лент платформы и сейчас занимает пятое место в рейтинге.

Какие еще фильмы можно посмотреть в ночь Хэллоуина?

Ранее мы также рассказывали о жутких хоррорах, которые погружают в ощущение полной реальности. Среди них такие ленты:

"Ведьма из Блэр",

"Проклятие Шелби Оукс",

"Паранормальное явление",

"Пограничная граница",

"Поцелуи бабочек".

Выбирайте ленту на вечер и приглашайте друзей, чтобы разделить эмоции.