Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix. В материале рассказываем больше о сюжете, актерский состав и интересные подробности ленты.

Смотрите также 4 остросюжетные криминальные сериалы, от которых невозможно оторваться

Что известно о самом популярном фильме на Netflix?

Если вы хотите по-настоящему пощекотать свои нервы, то вам идеально подойдет фильм "Дом с динамитом". Эта история уже полюбилась огромному количеству киноманов и сегодня возглавляет список самых популярных на стриминговой платформе Netflix.

Лента держит в напряжении от начала до конца. Она острая, актуальна и поднимает важные темы нашего времени.

Действие происходит в Белом доме. Там царит настоящее напряжение: правительство получило потрясающую информацию – по стране готовится ракетный удар, который может привести к катастрофе. Зрители в режиме реального времени наблюдают за смертельно опасной историей, а все сотрудники Белого дома оказываются в ловушке.

"Дом с динамитом": смотрите онлайн трейлер фильма

Они вынуждены делать все возможное, чтобы угроза не разрушила жизнь целой страны. Сверхмощная ядерная ракета уже приближается, и отсчет ведется на считанные минуты. Герои вынуждены мгновенно принимать решения и искать способы, чтобы остановить катастрофу.

Главные роли в фильме сыграли Ребекка Фергюсон, Идрис Эльба, Джаред Харрис, Вилла Фицджеральд, Габриэль Бассо, Джейсон Кларк, Грета Ли, Трейси Леттс, Энтони Рамос.

Смотрите также Как за 4 года изменились актеры сериала "Джинни и Джорджия: потрясающее фотосравнение

Какие еще фильмы можно посмотреть на Netflix?

Кроме фильма "Дом из динамита" на стриминговой платформе Netflix можно посмотреть такие ленты:

"Женщина из каюты № 10"

"Семейка дураков"

"Секреты домашних животных 2"

"Она во тьме идет"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Французский любовник"

"Секреты домашних животных"

"Снова ярость"

"Идеальная соседка"

Это абсолютно разножанровые киноистории, среди которых вы сможете найти фильм для себя.