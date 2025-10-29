Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix. У матеріалі розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та найцікавіші подробиці стрічки.

Що відомо про найпопулярніший фільм на Netflix?

Якщо ви хочете по-справжньому полоскотати свої нерви, то вам ідеально підійде фільм "Будинок з динамітом". Ця історія вже полюбилася величезній кількості кіноманів і сьогодні очолює список найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка тримає в напруженні від початку до кінця. Вона гостра, актуальна та порушує важливі теми нашого часу.

Дія відбувається в Білому домі. Там панує справжня напруга: уряд отримав приголомшливу інформацію – по країні готується ракетний удар, який може спричинити катастрофу. Глядачі в режимі реального часу спостерігають за смертельно небезпечною історією, а всі співробітники Білого дому опиняються у пастці.

"Будинок з динамітом": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони змушені робити все можливе, щоб загроза не зруйнувала життя цілої країни. Надпотужна ядерна ракета вже наближається, і відлік ведеться на лічені хвилини. Герої змушені миттєво приймати рішення та шукати способи, аби зупинити катастрофу.

Головні ролі у фільмі зіграли Ребекка Ферґюсон, Ідріс Ельба, Джаред Гарріс, Вілла Фіцджеральд, Ґабріель Бассо, Джейсон Кларк, Ґрета Лі, Трейсі Леттс, Ентоні Рамос.

Які ще фільми можна подивитись на Netflix?

Окрім фільму "Будинок з динаміту" на стримінговій платформі Netflix можна подивитись такі стрічки:

"Жінка з каюти № 10"

"Сімейка Дурків"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Вона в пітьмі йде"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Французький коханець"

"Секрети домашніх тварин"

"Знову лють"

"Ідеальна сусідка"

Це абсолютно різножанрові кіноісторії, серед яких ви зможете знайти фільм для себе.