24 Канал обрав три фільми, які не просто перенесуть у святкову атмосферу, а ще й подарують гарний настрій і відкриють нові сюжетні лінії.

Фільми для новорічного настрою

"Мій таємний Санта", 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Це цікава та легка історія про жінку, яка втратила роботу. Щоб якось розв'язати цю ситуацію, головна героїня намагається влаштуватись на нову роботу, однак їй доводиться йти на обман. Вона отримує роль Санта-Клауса й починає працювати на місцевому гірськолижному курорті. Та у якийсь момент її план опиняється під загрозою, адже менеджер курорту починає здогадуватись, що щось у тій історії не так.

Але яке ж новорічне кіно без кохання? Головна героїня закохується у сина власника курорту.

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Святкове пограбування", 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Сюжет розповідає про двох дрібних злодюжок, які запланували пограбування одного й того самого універмагу у Лондоні напередодні Різдва. Вони вирішують об'єднатись, однак не все так просто. Окрім перешкод між ними зав'язуються і почуття, які перетворюють злочин на історію кохання.

Та все ж невідомо, чи вдасться їм реалізувати план і чи зможуть дати шанс стосункам.

"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Труднощі з шампанським", 2025

Рейтинг IMDb: 6,0

Цей святковий фільм нещодавно вийшов на Netflix. Сюжет розповідає про Сінді, яка займає керівну посаду в одній з компаній. Напередодні різдвяних свят вона вирушає до Франції, щоб укласти угоду з придбання бренду шампанського. Та плани йдуть шкереберть. А все через те, що вона закохується у власника цієї компанії.

"Труднощі з шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

