Поліція вважає, що це було вбивство. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтеся більше про американського режисера та топові фільми, які йому вдалося створити за життя.
Що відомо про Роба Райнера, якого вбили у власному будинку?
15 грудня 2025 року стало відомо про важку втрату у світі кіно, адже загинув режисер Роб Райнер та його дружина. Подружжя знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Ця новина приголомшила величезну кількість людей, адже ні для кого не секрет, що внесок Роба Райнера в американську культуру був надзвичайно вагомим.
Він був відомим актором, режисером, сценаристом, продюсером та громадським активістом. Чоловік народився в Нью-Йорку й уже з самого дитинства був оточений творчістю. Райнер навчався у кіношколі та розпочав свою кар’єру саме з акторської професії. Він знявся у таких кінопроєктах: "Усі в родині", "Скинь маму з поїзда", "Несплячі в Сіетлі", "Кулі над Бродвеєм", "Клуб перших дружин", "Початкові кольори", "Ед із телевізора", "Новенька", "Вовк з Уолл-стріт". Спершу це були невеликі ролі, а згодом – усе масштабніші.
Роб Райнер у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" / Кадр з фільму
Після акторської кар'єри Роб Райнер вирішив спробувати себе як режисер і продюсер – і не прогадав, адже створив низку різножанрових фільмів, які полюбилися багатьом глядачам. Так він став одним із найуспішніших режисерів Голлівуду на початку 1980-х років. Про особисте життя відомо, що він був двічі одружений і мав трьох дітей.
Які фільми створив Роб Райнер?
- "Принцеса-наречена" – це один із найпопулярніших фільмів Роба Райнера, знятий за мотивами роману американського письменника Вільяма Голдмана. Прем'єра стрічки відбулася у 1987 році, і вона увійшла до списку 100 найсмішніших та найкращих американських фільмів про кохання. Тож цю кіноісторію точно варто побачити. Фільм має рейтинг IMDb 8 балів. Це фантастична історія про те, як сміливий герой готовий долати всі можливі перешкоди, аби врятувати свою прекрасну наречену.
- "Коли Гаррі зустрів Саллі" – ще одна високорейтингова кіноісторія, над якою працював режисер, – це комедійний фільм, що отримав премію Британської академії за найкращий сценарій. Стрічка має 7,7 бала в рейтингу IMDb та розповідає про Гаррі й Саллі, дружні стосунки яких опиняються під загрозою. Їх хвилює, чи варто перероджувати дружбу у щось більше та чи зможуть вони побудувати міцні стосунки.
- "Декілька хороших хлопців" – це драматичний трилер, прем'єра якого відбулася у 1992 році. Стрічка також має високий рейтинг IMDb – 7,7 бала, тож ця кіноісторія вартує вашої уваги. Фільм розповідає про вбивство на військовій базі Гуантанамо, яке мають розгадати військові адвокати, адже з'являється все більше нових обставин, що перевертають усе з ніг на голову.
- "Залишся зі мною" – кінодрама, яку Роб Райнер зняв за мотивами оповідання Стівена Кінга "Тіло". Прем'єра стрічки відбулася у 1986 році й одразу підкорила серця шанувальників гостросюжетних історій. Саме тому фільм має рейтинг IMDb 8,1 бала. Це історія про пригоду чотирьох хлопців та їхнє дорослішання. Стрічка також здобула чимало престижних нагород і увійшла до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.
- "Це – Spinal Tap" – псевдодокументальний фільм про вигадану британську рок-групу. Цікавим є те, що актори, які знялися у стрічці в ролі вигаданої хеві-метал-групи, згодом стали реальною музичною командою в житті. Фільм точно буде цікавим прихильникам року, музичної індустрії, пародій, а також тим, хто живе музикою 80-х. Адже ця епоха назавжди залишилася джерелом ностальгії.