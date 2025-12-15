Поліція вважає, що це було вбивство. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтеся більше про американського режисера та топові фільми, які йому вдалося створити за життя.

Що відомо про Роба Райнера, якого вбили у власному будинку?

15 грудня 2025 року стало відомо про важку втрату у світі кіно, адже загинув режисер Роб Райнер та його дружина. Подружжя знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Ця новина приголомшила величезну кількість людей, адже ні для кого не секрет, що внесок Роба Райнера в американську культуру був надзвичайно вагомим.

Він був відомим актором, режисером, сценаристом, продюсером та громадським активістом. Чоловік народився в Нью-Йорку й уже з самого дитинства був оточений творчістю. Райнер навчався у кіношколі та розпочав свою кар’єру саме з акторської професії. Він знявся у таких кінопроєктах: "Усі в родині", "Скинь маму з поїзда", "Несплячі в Сіетлі", "Кулі над Бродвеєм", "Клуб перших дружин", "Початкові кольори", "Ед із телевізора", "Новенька", "Вовк з Уолл-стріт". Спершу це були невеликі ролі, а згодом – усе масштабніші.



Роб Райнер у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" / Кадр з фільму

Після акторської кар'єри Роб Райнер вирішив спробувати себе як режисер і продюсер – і не прогадав, адже створив низку різножанрових фільмів, які полюбилися багатьом глядачам. Так він став одним із найуспішніших режисерів Голлівуду на початку 1980-х років. Про особисте життя відомо, що він був двічі одружений і мав трьох дітей.

Які фільми створив Роб Райнер?