Одразу після прем'єри 2 сезон завоював серця українських глядачів, тож вони хочуть дізнатися, чи буде продовження серіалу "Кава з кардамоном". Деталі читайте на сайті 24 Каналу.

До речі 3 серіали, які варто подивитися, якщо сподобалась "Кава з кардамоном"

Чи буде 3 сезон "Кави з кардамоном"?

Наразі творці "Кави з кардамоном" не оголошували, чи слід чекати на продовження улюбленої історії глядачів. Перші два сезони легально можна подивитися на платформі Київстар ТБ. Загалом є 18 серій.

Події першого сезону розгортаються у Львові XIX століття – у період революцій 1848 – 1849 років. Це розповідь про українку і польського шляхтича, які закохалися одне в одного.

Батьком 20-річної Анни є священник. Дівчина живе у селі Жовква разом зі своєю тіткою Стефанією та її чоловіком Павлом. Якось у маєток по сусідству приїжджає польський шляхтич Адам, який старший за дівчину. Так, між чоловіком та Анною виникають заборонені почуття.

Для довідки! Роль Адама зіграв польський актор Павел Делонг, якого продублював Кирило Нікітенко. Анну на екрані втілила українська акторка та продюсерка Олена Лавренюк.

"Кава з кардамоном" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У 2 сезоні "Кави з кардамоном" показано життя Анни після смерті Адама. Вона перетворюється у сильну жінку, на долю якої випало багато труднощів. Головна героїня повинна подбати про дітей і маєток, розв'язати фінансові проблеми, а також не втратити дім.

Крім того, на Анну чекає любовне випробування. Їй потрібно зробити вибір між амбітним промисловцем Стефаном Терлецьким і впливовим міністром фінансів Павелом Крушевським, яких зіграли Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар.

"Кава з кардамоном" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу