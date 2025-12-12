Однак багатьох засмутив той факт, що другий сезон налічує всього 8 епізодів, які можна легко подивитися всього за кілька днів. Якщо ви шукаєте альтернативу у світі українського кінематографа, у матеріалі 24 Каналу ми зібрали серіали, які варто подивитися, якщо ви – справжній прихильник "Кави з кардамоном".

Що подивитись фанатам "Кави з кардамоном"?

"І будуть люди"

Одним із серіалів, який може сподобатися прихильникам "Кави з кардамоном", є стрічка "І будуть люди". Це драматична історична мелодрама, яка крізь призму життя звичайних людей показує Україну у період XX століття – час, коли люди переживали Першу світову війну, революцію та прихід радянської влади.

Серіал демонструє, як кожен із героїв проходить ці випробування: кого ламає система, а хто до кінця тримається за свою любов та вірність батьківщині.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сага"

Цей серіал дуже схожий на "І будуть люди", тож він також може сподобатися прихильникам "Кави з кардамоном". Це мелодраматична історія про життя української родини Козаків.

Ми бачимо, як вони живуть від 1908 року і до сьогодення, а різні покоління однієї родини стають свідками найтрагічніших та найзнаковіших подій в Україні.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прем'єра цього серіалу відбулася у 2020 році й неабияк полюбилася українським глядачам. У головних ролях – Ада Роговцева, Наталія Денисенко, Дар'я Плахтій, Олександра Люта, Григорій Бакланов, Яків Кучеревський та інші українські артисти.

Стрічка налічує 12 епізодів, які зможуть зробити ваші вихідні по-справжньому особливими.

"Століття Якова"

У центрі сюжету – історія України, показана крізь призму життя волинського селянина-довгожителя Якова Меха. Змалку він був закоханий в Уляну, та попри взаємні почуття батьки видали дівчину заміж за сина заможної родини.

"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу

Не маючи змоги змінити ситуацію, Яків полишає рідне село. Він вступає до Війська Польського, де зустрічає польську шляхтянку Зосю. На його долю випадають війни, полон і болючі втрати, але головне – йому вдається зберегти людяність і здатність любити.