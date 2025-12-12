Тепер на стримінгу вийде й українська комедія "Батьківські збори". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.Ua.

Який український фільм виходить на Netflix?

На інстаграм-сторінці Netflix зазначили, що прем'єра українського фільму "Батьківські збори" відбудеться 17 грудня 2025 року. Ця новина неабияк потішила українських глядачів, адже багато хто вже встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і готовий насолодитися нею ще раз.

Діти президента школи обрали, залишилось найлегше (чи ні?) – оголосити результати їхнім батькам. "Батьківські збори" – 17 грудня на Netflix,

– йдеться у публікації.

Що відомо про фільм "Батьківські збори"?