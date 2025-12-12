Тепер на стримінгу вийде й українська комедія "Батьківські збори". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.Ua.
Який український фільм виходить на Netflix?
На інстаграм-сторінці Netflix зазначили, що прем'єра українського фільму "Батьківські збори" відбудеться 17 грудня 2025 року. Ця новина неабияк потішила українських глядачів, адже багато хто вже встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і готовий насолодитися нею ще раз.
Діти президента школи обрали, залишилось найлегше (чи ні?) – оголосити результати їхнім батькам. "Батьківські збори" – 17 грудня на Netflix,
– йдеться у публікації.
Що відомо про фільм "Батьківські збори"?
- "Батьківські збори" – український комедійний фільм, створений режисером Дмитром Шмураком та студією Мамахихотала.
- Його прем'єра відбулася 30 жовтня 2025 року.
- Головні ролі виконали Євген Янович, Антоніна Хижняк, Олег Маслюк, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Володимир Кравчук та інші українські актори.
- Сюжет розвивається напередодні Гелловіну.
- Батьки школярів збираються на батьківські збори, щоб обговорити результати виборів президента класу.
- Звісно, кожен із них хоче, щоб саме його дитина посіла цю посаду, тож вони починають застосовувати всі можливі методи.