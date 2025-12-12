Теперь на стриминге выйдет и украинская комедия "Родительские сборы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.Ua.

Какой украинский фильм выходит на Netflix?

На инстаграм-странице Netflix отметили, что премьера украинского фильма "Родительские сборы" состоится 17 декабря 2025 года. Эта новость изрядно порадовала украинских зрителей, ведь многие уже успели посмотреть ленту в кинотеатрах и готовы насладиться ею еще раз.

Дети президента школы выбрали, осталось самое легкое (или нет?) – объявить результаты их родителям. "Родительское собрание" – 17 декабря на Netflix,

– говорится в публикации.

Что известно о фильме "Родительское собрание"?