Теперь на стриминге выйдет и украинская комедия "Родительские сборы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.Ua.
Какой украинский фильм выходит на Netflix?
На инстаграм-странице Netflix отметили, что премьера украинского фильма "Родительские сборы" состоится 17 декабря 2025 года. Эта новость изрядно порадовала украинских зрителей, ведь многие уже успели посмотреть ленту в кинотеатрах и готовы насладиться ею еще раз.
Дети президента школы выбрали, осталось самое легкое (или нет?) – объявить результаты их родителям. "Родительское собрание" – 17 декабря на Netflix,
– говорится в публикации.
Что известно о фильме "Родительское собрание"?
- "Родительское собрание" – украинский комедийный фильм, создан режиссером Дмитрием Шмураком и студией Мамахихотала.
- Его премьера состоялась 30 октября 2025 года.
- Главные роли исполнили Евгений Янович, Антонина Хижняк, Олег Маслюк, Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко, Лилия Цвеликова, Владимир Кравчук и другие украинские актеры.
- Сюжет развивается накануне Хэллоуина.
- Родители школьников собираются на родительское собрание, чтобы обсудить результаты выборов президента класса.
- Конечно, каждый из них хочет, чтобы именно его ребенок занял эту должность, поэтому они начинают применять все возможные методы.