Кроме того, все больше популярности набирают новые новогодние фильмы, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Обратите внимание Каких известных героев кино сначала ненавидели, а впоследствии полюбили

Какие фильмы сейчас популярны на Netflix?

Первое место в рейтинге получила праздничная лента "Мой тайный Санта". Эта рождественская романтическая комедия вышла на платформе 3 декабря. По сюжету, женщина, которая потеряла работу, решила переодеться в пожилого мужчину, чтобы получить "должность" Санта-Клауса в местном горнолыжном курорте. Но вдруг менеджер курорта начинает догадываться, что что-то в этой истории не так, а в сердце женщины зарождается чувство любви.

Рейтинг IMDb: 5,7

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

На втором месте – "Тролль 2". В Норвегии просыпается новый, более могущественный и хитрый гигантский тролль, угрожая разрушить все. Палеонтолог Нора Тидеманн, советник Андреас Исаксен и капитан Крис вынуждены снова объединиться, чтобы остановить его. Они обращаются за помощью к другому троллю, чтобы тот противостоял новому монстру.

Рейтинг IMDb: 5,4

"Тролль 2": смотрите онлайн трейлер фильма

И бронзовый призер – фильм "Праздничное ограбление". Двое мелких воришек, София и Ник, случайно узнают о планах друг друга ограбить один и тот же большой универмаг накануне Рождества. Они решают объединиться в команду, чтобы реализовать план. Однако неожиданные препятствия и чувства, возникающие между ними, превращают преступный замысел в историю любви, ставя под вопрос их миссию и будущее отношений.

Рейтинг IMDb: 5,7

"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы смотрят украинцы:

"Джей Келли" – рейтинг IMDb – 6,6 6;

– рейтинг IMDb – 6,6 6; "Трудности с шампанским" – рейтинг IMDb – 6,0;

– рейтинг IMDb – 6,0; "Каховский объект" – рейтинг IMDb – 4,9;

– рейтинг IMDb – 4,9; "Тролль" – рейтинг IMDb – 5,8;

– рейтинг IMDb – 5,8; "Поезд в 31 декабря" – рейтинг IMDb – 6,6;

– рейтинг IMDb – 6,6; "Только во сне" – рейтинг IMDb – 6,5;

– рейтинг IMDb – 6,5; "Франкенштайн" – рейтинг IMDb – 7,5.

Какие сериалы сейчас популярны на Netflix?

Первые три места в рейтинге разделили между собой разные сезоны популярного сериала "Очень странные дела". Кроме того, в список вошли "Покинутые" и "Зверь во мне".