В материале 24 Канала читайте о мультфильме "Только во сне", который можно посмотреть всей семьей. Он доступен для просмотра на платформе Netflix. Премьера ленты состоялась 14 ноября.

О чем мультфильм "Только во сне"?

В мультфильме рассказывается о 12-летней Стиви и ее 8-летнем брате Эллиоте, которые наталкиваются на волшебную книгу с картинками. В ней говорится о том, что Песочный человек может осуществить любую мечту. Так, главные герои отправляются в царство грез, чтобы найти его. Брат и сестра хотят, чтобы их семья стала идеальной.

"Только во сне": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Режиссером и сценаристом мультфильма стал Алекс Ву, ему помогал Эрик Бенсон. Спродюсировали ленту Тим Ган и Грегг Тейлор, а озвучили персонажей Джоли Гоанг-Раппапорт, Рути Энн Майлз, Элиас Янссен, Крейг Робинсон, Симу Лю и Кристин Милиоти. Музыку к мультфильму создал композитор Джон Дебни.

Алекс Ву рассказал, что в детстве любил будить брата посреди ночи и рассказывать ему "свои странные и безумные сны". Режиссер признался, что точно знал, о чем будет его первый полнометражный фильм.

Когда я начинал снимать этот фильм, я поставил себе цель рассказать трогательную историю, которая исследует волшебный и часто до смеха абсурдный мир снов. Чего я не ожидал, так это того, насколько памятной и эмоциональной будет актерская игра. Думаю, именно это случается, когда тебе повезло иметь Симу Лю и Крейга Робинсона в своем актерском составе. Вот это мечта, что осуществилась!,

– поделился Алекс Ву.

"Только во сне" / Кадр из мультфильма

