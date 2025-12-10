24 Канал решил вспомнить, кого зрители сначала терпеть не могли, а впоследствии полюбили всем сердцем.

Каких известных героев кино сначала ненавидели, а впоследствии полюбили?

Северус Снейп

Почти на протяжении всей истории о "Гарри Поттере", Северус – учитель зельеварения, казался жестоким и несправедливым. Более того, все были убеждены, что он ненавидит Гарри. Но в конце оказалось, что Снейп всю жизнь любил маму парня, поэтому ради нее защищал его, хоть и не показывал этого открыто.

Северус Снейп / Кадр из фильма

Локи

Этого героя фильмов о "Мстителях" сначала знали как "Бога обмана", который был готов на все, чтобы власть оказалась в его руках. Но сюжет развился так, что Локи из злодея стал хорошим героем, который готов пожертвовать собой, чтобы спасти другого.

Локи / Кадр из фильма

Джейми Ланнистер

Это один из персонажей "Игры престолов" к которому зрители испытывали большое отвращение. Джейми был готов пойти на любой шаг, например толкнуть с башни мальчика, чтобы уберечь свою тайну любви. Но судьба расставила все на свои места, поэтому Ланнистер стал тем, кто готов искупить собственные грехи.

Джейми Ланнистер / Кадр из фильма

Малефисента

Все воспринимали ее как злую ведьму, которую никто не мог одолеть. Но не каждый знал историю Малефисенты, почему она стала злой и никого не подпускала к себе. В первой части колдунья наложила заклятие на новорожденную принцессу, что поставило под угрозу жизнь юной Авроры.

Но Малефисента настолько полюбила девочку, что разрушила собственные чары.

Малефисента / Кадр из фильма

Небула

Героиня "Мстителей" и "Стражей галактики" была создана как оружие, а не личность. Но в определенный момент все изменилось и Небула пошла против своего отца и стала частью команды добра.

Небула / Кадр из фильма

Гру

Мультяшного персонажа все знали как одного из самых злых злодеев, который имел армию миньонов. Но все изменилось с появлением трех девочек, которые растопили его сердце. Теперь он не злодей, а многодетный папочка.

Гру / Кадр из мультфильма

Гринч

Еще один мультяшный персонаж, который всем сердцем ненавидел Рождество и людей. Он даже решился на то, чтобы украсть у городка праздник, однако добрая девочка растопила сердце зеленого существа, которое пряталось на самой высокой горе.

Горожане забыли, что именно они стали причиной того, что Гринч спрятался от них далеко-далеко, потому что все над ним насмехались.

Гринч / Кадр из фильма

