24 Канал предлагает узнать, какие актеры разрушили свои карьеры и почему это произошло.

Это интересно Их больше, чем вы думали: сколько Оскаров получила франшиза "Аватар"

Какие актеры разрушили свои карьеры?

Джеффри Джонс

Актер снялся в таких популярных кинокартинах как "Битлджюс" и "Сонная лощина". Все было хорошо до того момента, пока Джонсу не предъявили обвинения за материалы с участием несовершеннолетних. Мужчину арестовали, а кинокомпании отказались от его услуг.

Джеффри Джонс в фильме "Сонная лощина" / Кадр из фильма

Джеймс Франко

Актер, который известен ролями в "Человек-паук" и "Ананасовый экспресс", оказался под обвинениями в домогательствах и злоупотреблением властью в школе актерства, которую возглавлял.

Сначала от него отказался Netflix, а позже и другие студии решили не приглашать Джеймса в свои фильмы.

Джеффри Джонс в фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" / Кадр из фильма

Фелисити Хаффман

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и номинантка на Оскар попала в серьезную неприятность. Женщина признала свою вину в подкупе при поступлении дочери в университет. К сожалению, для знаменитостей такого масштаба это большое черное пятно в репутации, поэтому Фелисити больше не снимается в кино.

Фелисити Хаффман в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Кадр из сериала

Чарли Шин

Одна из самых известных ролей Чарли была в сериале "Два с половиной мужчины". Но впоследствии звезду обвинили в абьюзе, психологическом насилии и токсичных отношениях. Киностудии разорвали контракт с актером, его уволили из некоторых фильмов, а впоследствии он полностью исчез из большого Голливуда.

Чарли Шин в сериале "Два с половиной мужчины" / Кадр из сериала

Арми Хаммер

Звезда фильма "Социальная сеть" также оказался в списке тех, кого обвинили в абьюзе, жестоких фантазиях и психологическом насилии. У него сложилась такая же судьба, как и в Чарли Шина. Киностудии разорвали контракты, а Голливуд больше не хочет видеть Арми.

Арми Хаммер в фильме "Социальная сеть" / Кадр из фильма

Мэтью Фокс

Мэтью, который снимался в сериале "Затерянные", получил обвинения в агрессивном поведении и скандале с водителем автобуса. Репутация понесла большой удар, а актер перестал получать серьезные роли в фильмах.

Мэтью Фокс в сериале "Затерянные" / Кадр из сериала

Перси Хайнс Уайт

Актер сыграл в первом сезоне сериала "Венздей" и очень понравился зрителям. Но в продолжении истории Перси не получил приглашение на свою роль. Все из-за того, что в 2023 году его обвинили в домогательствах и неподобающем поведении.

Стоит отметить, что вину парня не удалось доказать, однако его репутация получила сокрушительный удар – Netflix решил отойти от сотрудничества с актером.

Перси Хайнс Уайт в сериале "Венздей" / Кадр из сериала

А знали ли вы, кто из голливудских актеров никогда не женился.