Предыдущие части "Аватара" уже давно получили свои заслуженные награды, поэтому пришло время для нового фильма. 24 Канал решил вспомнить, сколько статуэток Оскара получили две предыдущие части культовой франшизы.
Сколько Оскаров получили фильмы об "Аватаре"?
Фильм "Аватар", который вышел в 2009 году, был номинирован аж на девять номинаций. Среди них:
- "Лучшая операторская работа";
- "Лучшая работа художника-постановщика";
- "Лучшие визуальные эффекты";
- "Лучший фильм";
- "Лучшая режиссерская работа";
- "Лучший монтаж";
- "Лучшая музыка к фильму";
- "Лучший звук";
- "Лучший звуковой монтаж".
Картина победила в первых трех номинациях. Поэтому, первая часть "Аватара" получила три статуэтки Оскара.
Кроме того, фильм получил два "Золотых глобуса" в двух номинациях: "Лучший фильм – драма" и "Лучший режиссер".
А что касается второй части – "Аватар: Путь воды", то она имела четыре номинации на Оскар, однако победила только в одной – "Лучшие визуальные эффекты". Что интересно, Национальный совет рецензий и Американский институт кино назвали "Аватар: Путь воды" одним из десяти лучших фильмов 2022 года.
Итак, два фильма в целом получили четыре Оскара.
Главное о третьей части франшизы "Аватар: Огонь и пепел"
- В украинский прокат фильм выйдет 18 декабря.
- По сюжету, главные герои столкнутся с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.
- В новую часть, которая по продолжительности будет самой длинной за две предыдущие.
- По предварительной информации, выход четвертой части запланирован на декабрь 2029 года, а пятой – на 2031 год.