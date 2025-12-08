Предыдущие части "Аватара" уже давно получили свои заслуженные награды, поэтому пришло время для нового фильма. 24 Канал решил вспомнить, сколько статуэток Оскара получили две предыдущие части культовой франшизы.

К теме Голливудские актеры без Оскара: кто никогда не получал престижной награды

Сколько Оскаров получили фильмы об "Аватаре"?

Фильм "Аватар", который вышел в 2009 году, был номинирован аж на девять номинаций. Среди них:

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика";

"Лучшие визуальные эффекты";

"Лучший фильм";

"Лучшая режиссерская работа";

"Лучший монтаж";

"Лучшая музыка к фильму";

"Лучший звук";

"Лучший звуковой монтаж".

Картина победила в первых трех номинациях. Поэтому, первая часть "Аватара" получила три статуэтки Оскара.

Кроме того, фильм получил два "Золотых глобуса" в двух номинациях: "Лучший фильм – драма" и "Лучший режиссер".

А что касается второй части – "Аватар: Путь воды", то она имела четыре номинации на Оскар, однако победила только в одной – "Лучшие визуальные эффекты". Что интересно, Национальный совет рецензий и Американский институт кино назвали "Аватар: Путь воды" одним из десяти лучших фильмов 2022 года.

Итак, два фильма в целом получили четыре Оскара.

Главное о третьей части франшизы "Аватар: Огонь и пепел"