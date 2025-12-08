Попередні частини "Аватара" вже давно отримали свої заслужені відзнаки, тому настав час для нового фільму. 24 Канал вирішив пригадати, скільки статуеток Оскара отримали дві попередні частини культової франшизи.

Скільки Оскарів отримали фільми про "Аватара"?

Фільм "Аватар", який вийшов у 2009 році, був номінований аж на дев'ять номінацій. Серед них:

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника";

"Найкращі візуальні ефекти";

"Найкращий фільм";

"Найкраща режисерська робота";

"Найкращий монтаж";

"Найкраща музика до фільму";

"Найкращий звук";

"Найкращий звуковий монтаж".

Картина перемогла у перших трьох номінаціях. Відтак, перша частина "Аватара" отримала три статуетки Оскара.

Крім того, фільм отримав два "Золотих глобуса" у двох номінаціях: "Найкращий фільм – драма" та "Найкращий режисер".

А що стосується другої частини – "Аватар: Шлях води", то вона мала чотири номінації на Оскар, однак перемогла тільки в одній – "Найкращі візуальні ефекти". Що цікаво, Національна рада рецензій та Американський інститут кіно назвали "Аватар: Шлях води" одним із десяти найкращих фільмів 2022 року.

Отже, два фільми загалом отримали чотири Оскара.

Головне про третю частину франшизи "Аватар: Вогонь і попіл"