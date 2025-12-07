Джеймс Камерон, которого называют отцом "Аватара", сказал, что выход следующих частей будет зависеть от того, какой результат покажет в кино третий фильм. 24 Канал уже знает примерные выходы двух следующих частей.

Когда выйдут 4 и 5 части "Аватара"?

По предварительной информации, выход четвертой части запланирован на декабрь 2029 года, а пятой – на 2031 год. Однако создатели проекта говорят, если "Аватар: Огонь и пепел" не принесет достаточных кассовых сборов, то могут возникнуть проблемы с продолжением расширения планеты Пандоры и вселенной в целом.

Пока неизвестны ни приблизительные названия будущих частей, ни с чем могут быть связаны сюжетные линии.

Интересно, что сам режиссер уже имеет идеи и для 6 и 7 "Аватара", хотя он планирует передать эстафету уже своему преемнику.

Мы полностью готовы к пятому "Аватару", и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильма, хотя я, вероятно, передам эстафету на этом этапе,

– сказал Камерон в интервью People.

Что известно о третьей части "Аватар: огонь и пепел"?

Известно, что в новую часть, которая по продолжительности будет самой длинной за две предыдущие, добавили 2-3 сцены, которые Камерон внезапно решил перенести из будущего фильма, вероятно, речь идет именно о четвертой части, в новый фильм, который выйдет вскоре.

В украинский прокат лента выйдет уже 18 декабря. По сюжету, семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

