Каждому удастся найти для себя желаемый жанр и сюжет, которые можно посмотреть на больших экранах в кинотеатрах. 24 Канал подготовил подборку премьер на декабрь, которые точно не стоит пропускать.

Что посмотреть в кинотеатрах в декабре 2025?

"Вечность"

Дата премьеры в кино: 4 декабря

Романтический комедийный фильм. Сюжет рассказывает о девушке, которая после смерти попадает в потусторонний мир. Там ей дают всего одну неделю, чтобы она решила с кем хочет провести вечность – с первой любовью или мужчиной, с которым прожила всю жизнь.

"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пять ночей у Фредди 2"

Дата премьеры в кино: 4 декабря

Это продолжение экранизации компьютерной игры "Five Nights at Freddy's". Интересно, что первая часть получила просто ужасные отзывы от критиков, однако создателей это не остановило. Новый фильм будет сосредоточен на 11-летней Эбби. Девушка отчаянно желать встретиться с любимыми аниматрониками, а ее побег приведет к ряду страшных событий, которые раскроют тайны пиццерии, что приведет к раскрытию происхождения пиццерии "Freddy Fazbear's Pizza".

"Пять ночей у Фредди 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов"

Дата премьеры в кино: 25 декабря

Любимец миллионов – Губка Боб и его лучший друг Патрик отправятся в путешествие с летучим Голландцем. Во время путешествия они попадут в самые отдаленные части океана, а все это для того, чтобы доказать мистеру Крабсу, что Губка Боб имеет отвагу и совсем не боится опасных ситуаций.

"Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Анаконда"

Дата премьеры в кино: 25 декабря

Комедийная лента, которая рассказывает о двух друзьях, которые всегда мечтали переснять свой любимый фильм – "Анаконда". Они решают отправиться в Амазонку, и уже первый съемочный день стал настоящим хаосом. У ребят начнется настоящая борьба за выживание.

"Анаконда": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы, которые также можно будет увидеть в прокатах кино в декабре:

"Сентиментальная ценность". Дата премьеры в кино: 4 декабря;

4 декабря; "Одной тихой ночью". Дата премьеры в кино: 11 декабря;

11 декабря; "Поймать мышь: Рождественская басня". Дата премьеры в кино: 18 декабря;

18 декабря; "Аватар: Огонь и пепел". Дата премьеры в кино: 18 декабря;

18 декабря; "Никакого выбора". Дата премьеры в кино: 11 декабря.

