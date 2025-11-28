Поэтому многие интересуются, где можно посмотреть мультфильм. В материале 24 Канала мы рассказываем о сюжете, можно ли посмотреть мультфильм онлайн и сколько времени он длится.
Где смотреть мультфильм "Зоотрополис 2"?
27 ноября 2025 года состоялась премьера "Зоотрополис 2" в украинских кинотеатрах. Мировая премьера состоялась на несколько дней раньше, поэтому многие интересуются, можно ли посмотреть ленту онлайн. Сейчас она доступна только в кинотеатрах.
"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Мультфильм длится 107 минут, поэтому он захватит внимание ваших малышей от начала до конца. Это идеальная возможность спланировать день для всей семьи.
Многие также интересуются, когда лента появится на стриминговых платформах, но официальной информации об этом пока нет.
О чем сюжет мультфильма?
Ранее мы уже писали о мультфильме "Зоотрополис 2". По ссылке вы узнаете подробности сюжета, актерского состава и создателей этой анимационной ленты. Вот о чем мультфильм:
- В центре сюжета – отважная детективка Джуди Гопс и ее сообразительный напарник Ник Крутыхвост.
- Это высокорейтинговая история о том, как команда берется за новое дело – самое загадочное в своей карьере.
- В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, которая переворачивает жизнь жителей мегаполиса вверх дном.
- Чтобы раскрыть загадку, напарники отправляются под прикрытием в неизвестные районы города.
- Их ожидает огромное количество испытаний, взлетов и падений.
- Эта история захватит взрослых и детей.