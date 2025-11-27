Эта лента уже полюбилась огромному количеству зрителей, хотя премьера состоялась совсем недавно. В материале 24 канала мы рассказываем больше о сюжете и показываем трейлер мультфильма.

Почему стоит смотреть мультфильм "Зоотрополис 2"?

Премьера мультфильма в Украине состоялась 27 ноября 2025 года. И хотя с момента премьеры в мире прошло совсем немного времени, он уже является одним из самых рейтинговых за последнее время.

Сюжет сосредотачивается на смелой детективке Джуди Гопс и ее сообразительном напарнике Нике Крутихвости. Они снова берутся за новое дело – самое загадочное в своей карьере.

"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, что переворачивает жизнь жителей мегаполиса вверх дном. Чтобы раскрыть эту загадку, напарники отправляются под прикрытием в неизвестные районы города.

Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые испытают не только их профессионализм, но и прочность дружбы. Только финальные минуты этой анимационной истории смогут показать, удастся ли им снова спасти Зоотрополис и самих себя.

Кто работал над анимационной лентой?

Свои украинские голоса героям ленты подарили Андрей Алехин, Вероника Мишаева-Яковлева, Марина Локтионова и другие.

Режиссерами мультфильма стали Джаред Буш ("Энканто: Мир магии", "Зоотрополис"), Байрон Говард ("Рапунцель: Запутанная история", "Зоотрополис").

Актеры, которые работали над лентой: Джиннифер Гудвин ("Зоотрополис", сериал "Почему женщины убивают"), Джейсон Бейтман ("Невыносимые боссы", "Хочу как ты"), Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно"), Фортун Феймстер ("Соседи. На тропе войны"), Квинта Брансон ("Тачки на дороге").

