Сейчас украинцы все чаще просматривают эту ленту. В материале 24 Канала мы рассказываем больше о сюжете, актерском составе и кому подойдет для просмотра этот сериал.

Что известно о минисериале "Освободить Берта"?

Если вы уже устали от серых будней и ежедневных обязанностей, стоит найти время, чтобы восстановить себя и свой ресурс. Идеальным вариантом для этого может стать просмотр сериала на стриминговой платформе Netflix. Тем более, что в топ-10 лент, которые сейчас просматривают украинцы, вошел новый комедийный сериал под названием "Освободить Берта".

Это американская комедия, которая станет отличным вариантом для вечернего просмотра. Сериал насчитывает всего шесть эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый, поэтому его легко можно посмотреть примерно за 2,5 часа.

Главные роли в ленте сыграли Берт Крейшер, Арден Мирин, Ава Райан и Лилу Лэнг.

О чем сюжет сериала "Освободить Берта"?

Сериал рассказывает легкую и одновременно забавную историю о Берте Крейшере – неуклюжего папаши с уникальным характером и искренней душой.

По определенным обстоятельствам он оказывается в новом для себя мире Беверли-Хиллз – месте с высоким уровнем жизни, собственными правилами и требованиями к жителям. Здесь герою приходится сталкиваться с переломными моментами, адаптироваться к новой реальности и поддерживать своих дочерей, которые учатся в престижной частной школе.

"Освободить Берта": смотрите онлайн трейлер сериала

Сначала кажется, что все идет наперекосяк, однако постепенно Берт начинает находить общий язык с местными жителями. Он стремится доказать, что настоящие ценности и искренняя душа важнее гламура и богатства, а семья и честность – выше любых социальных достижений.