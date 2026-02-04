Наразі українці дедалі частіше переглядають цю стрічку. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та кому підійде для перегляду цей серіал.

Що відомо про мінісеріал "Звільнити Берта"?

Якщо ви вже втомилися від сірих буденних днів та щоденних обов'язків, варто знайти час, аби відновити себе й свій ресурс. Ідеальним варіантом для цього може стати перегляд серіалу на стримінговій платформі Netflix. Тим більше, що до топ-10 стрічок, які зараз переглядають українці, увійшов новий комедійний серіал під назвою "Звільнити Берта".

Це американська комедія, яка стане чудовим варіантом для вечірнього перегляду. Серіал налічує всього шість епізодів тривалістю близько 30 хвилин кожен, тож його легко можна подивитися приблизно за 2,5 години.

Головні ролі у стрічці зіграли Берт Крейшер, Арден Мірін, Ава Раян і Лілу Ленґ.

Про що сюжет серіалу "Звільнити Берта"?

Серіал розповідає легку й водночас кумедну історію про Берта Крейшера – незграбного татуся з унікальним характером і щирою душею.

З певних обставин він опиняється у новому для себе світі Беверлі-Гіллз – місці з високим рівнем життя, власними правилами та вимогами до мешканців. Тут герою доводиться стикатися з переломними моментами, адаптуватися до нової реальності та підтримувати своїх дочок, які навчаються у престижній приватній школі.

"Звільнити Берта": дивіться онлайн трейлер серіалу

Спочатку здається, що все йде шкереберть, однак поступово Берт починає знаходити спільну мову з місцевими жителями. Він прагне довести, що справжні цінності та щира душа важливіші за гламур і багатство, а сім’я та чесність – вищі за будь-які соціальні досягнення.