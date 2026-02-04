Дехто з'явився в епізодичних ролях, а декого можна побачити у важливих образах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто саме з українських зірок з'являвся на Netflix та в яких фільмах чи серіалах.

Хто з українських акторів з'явився на Netflix?

Одним із таких прикладів став Олександр Рудинський, який зіграв роль так званого "Безокого бандита" в історичному серіалі "Декамерон". Олександр Рудинський є одним із найпопулярніших молодих українських акторів, а робота із Netflix дала йому ще більше впізнаваності.

Не менш приємною несподіванкою для українських глядачів стала поява Мішель Андраде у популярному серіалі "Корона". У шостому сезоні вона виконала епізодичну роль покоївки на яхті. Хоча поява була короткою, участь у такому масштабному проєкті стала важливим кроком у її акторській кар'єрі.

Також у серіалі "Один день" можна побачити українську акторку Єлизавету Цілик, яка зіграла працівницю кав'ярні.

Ще одним українцем у проєктах Netflix став Руслан Хомів. Він знявся в епізодичній ролі в американському серіалі "Чудовисько: Історія Еда Ґіна", який розповідає про відомого серійного вбивцю. Попри невелику роль, участь у такій гучній кримінальній драмі є значним досягненням для актора.

Обговорення в українському медіапросторі викликала й поява Дар'ї Панченко у серіалі "Емілі в Парижі". Акторка виконала епізодичну роль, яка спричинила обурення серед українців через неоднозначне зображення персонажа та контекст сцени.

Особливе місце серед українських акторів на Netflix займає Аліна Смоляр, яка виконала головну роль в епізоді "Джибаро" анімаційного серіалу "Любов, Смерть і Роботи". Її персонаж став центральною фігурою емоційної та візуально дивовижної історії, яка отримала чимало схвальних відгуків глядачів і критиків.

Крім того, українська співачка й акторка Аліна Гросу з'явилася в одному з епізодів серіалу про братів Менендесів – "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів".