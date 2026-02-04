Часто чудовим варіантом стає перегляд цікавого фільму, який допомагає віднайти радість усередині. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про фільм "Список останніх бажань", який ще нікого не залишив байдужим.

Який фільм подивитись, щоб витягнути себе з апатії?

Якщо у вас зараз важкий життєвий період, важливо знаходити точки опори та давати собі час на відновлення. Ідеальним варіантом для цього може стати фільм "Список останніх бажань".

Це американська пригодницька комедія з елементами драми, яка нікого не залишить байдужим. Наразі фільм має рейтинг 7,3 бала на IMDb, що є досить високим показником у кінематографі.

Головні ролі у стрічці зіграли Джек Ніколсон, Морган Фрімен, Шон Хейс, Беверлі Тодд і Роб Морроу.



Фільм "Список останніх бажань" / Кадр із фільму

Про що сюжет фільму "Список останніх бажань"?

Сюжет розгортається навколо двох невиліковно хворих чоловіків, які тікають просто з онкологічного відділення. Але роблять це не просто так, а задля того, щоб здійснити свій список омріяних бажань. У ньому – найзаповітніші мрії, які вони прагнуть втілити, поки мають дорогоцінні останні миті життя.

Вони вирішують провести їх не поруч із крапельницями та лікарями, а в пригодах, які дозволяють прожити хоч і коротке, проте насичене й якісне життя.

"Список останніх бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

Для кого ідеально підійде стрічка?

Фільм ідеально підійде для перегляду тим, хто переживає складний моральний стан. Адже стрічка вчить знаходити радість там, де, здавалося б, нічого позитивного бути не може. Разом із головними героями ви зможете і поплакати, і посміятися.

Здавалося б, проста історія, але саме в простоті часто прихована справжня істина. Наше життя має найвищу цінність, тож важливо здійснювати мрії та не відкладати їх на завтра, аби бути по-справжньому щасливими.