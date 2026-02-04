24 Канал розповість про кілька нових фільмів різних жанрів, серед яких точно знайдете той, що сподобається вашій сім'ї.

Що нового подивитися ввечері?

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Жанр: романтична комедія

Рейтинг IMDb: 7.1

Цей фільм знятий на основі однойменного роману Емілі Генрі. Поппі та Алекс – зовсім різні, однак вони є найкращими друзями ще з часів коледжу. Щоліта, протягом багатьох років вони мають традицію – разом вирушати у відпустку. Так було, поки одна з подорожей до Тоскани ледь не зруйнувала їхню дружбу й призвела до того, що вони перестали спілкуватися.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підробник"

Жанр: кримінальна драма

Рейтинг IMDb: 6.7

Ця італійська драма знята на основі реальних подій. Події відбуваються в Римі у 1970-х роках. Талановитий художник-початківець починає малювати підробки для кримінальних угруповань.

"Підробник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зрив"

Жанр: бойовик

Рейтинг IMDb: 6.7

Пригодницький бойовик, знятий за мотивами реальних подій. У головних ролях – Метт Деймон та Бен Аффлек. За сюжетом, група з п'яти поліцейських знаходить 20 мільйонів доларів готівкою. Згодом вони розуміють, що довіра має свою ціну й доводиться замислитись над тим, кому можна довіряти, а хто намагається збити їх з правильного шляху.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму