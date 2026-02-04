24 Канал расскажет о нескольких новых фильмах разных жанров, среди которых точно найдете тот, что понравится вашей семье.

Что нового посмотреть вечером?

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг IMDb: 7.1

Этот фильм снят на основе одноименного романа Эмили Генри. Поппи и Алекс – совсем разные, однако они являются лучшими друзьями еще со времен колледжа. Каждое лето, течение многих лет они имеют традицию – вместе отправляться в отпуск. Так было, пока одно из путешествий в Тоскану едва не разрушило их дружбу и привело к тому, что они перестали общаться.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поддельщик"

Жанр: криминальная драма

Рейтинг IMDb: 6.7

Эта итальянская драма снята на основе реальных событий. События происходят в Риме в 1970-х годах. Талантливый начинающий художник начинает рисовать подделки для криминальных группировок.

"Подделка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Срыв"

Жанр: боевик

Рейтинг IMDb: 6.7

Приключенческий боевик, снят по мотивам реальных событий. В главных ролях – Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. По сюжету, группа из пяти полицейских находит 20 миллионов долларов наличными. Впоследствии они понимают, что доверие имеет свою цену и приходится задуматься над тем, кому можно доверять, а кто пытается сбить их с правильного пути.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма