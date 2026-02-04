Его премьера на Netflix состоялась совсем недавно, однако сейчас он является одним из самых популярных, а в Украине занимает 4-ю строчку в рейтинге тех, которые смотрят чаще всего.
Почему стоит посмотреть сериал "Как на льду?"
Сериал состоит из 8 эпизодов, поэтому его точно успеете посмотреть за ночь. Бессонница гарантирована, поскольку история затягивает с первых минут и не отпускает до финала.
Это история о семье профессиональных фигуристов Руссо и вызовах, которые им приходится преодолевать, чтобы сохранить команду. Когда отец Адрианы оказывается в трудном финансовом положении, она решается вернуться на лед после длительного перерыва. Все для того, чтобы привлечь спонсоров и спасти каток и команду.
Адриана возвращается к тренировкам с новым, чрезвычайно харизматичным партнером Брейденом, однако до сих пор вспоминает своего прошлого партнера Фредди, который был ее первой любовью. Неожиданно парень присоединяется к команде Руссо, и теперь Адриана и Фредди являются главными соперниками.
В сердце Адрианы зарождаются чувства к Брейдену, она также имеет теплые чувства к Фредди, но какие из этих отношений настоящие?
"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала
Что похожего посмотреть на Netflix?
- "Два сердца". Сериал, снят на основе реальных событий. В центре сюжета – параллельные истории любви, в которых жизни студента колледжа Криса и богатого бизнесмена Хорхе пересекаются по прихоти судьбы.
- "Королевы танца". Танцовщица устраивается уборщицей в малоизвестный дрэг-клуб, мечтая принять участие в тамошних шоу. Вскоре ее талант привлекает внимание амбициозного хореографа.
- "Летняя жара". Группа молодых людей работает на райском курорте. Они проводят незабываемое лето, познавая любовь, настоящую дружбу и пагубные секреты.