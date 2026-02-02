Трилери самі по собі є моторошними фільмами, однак коли вони ще й засновані на реальних подіях, це робить їх особливо потужними та справляє сильний вплив на глядача. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку таких стрічок, які зможуть захопити вас під час перегляду й не відпустити до самого фіналу.

Які психологічні трилери, зняті на основі реальних подій?

"Зодіак"

Одним із найпопулярніших фільмів, знятих на основі реальних подій, є американська стрічка "Зодіак" 2007 року. Це історія про один із найбільш загадкових і моторошних злочинів ХХ століття. Йдеться про серійного вбивцю, який тероризував Каліфорнію у 1960–70-х роках.

"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму

Він не лише наводив жах на мешканців штату, а й глузував із правоохоронців, які намагалися розплутати цю справу.

"Спіймай мене, якщо зможеш"

Ще один true crime-фільм, який варто побачити кожному, – це "Піймай мене, якщо зможеш". В анонсі до стрічки зазначено: "Це правдива історія про реального злочинця". Фільм вийшов у 2002 році й знятий на основі життя справжнього шахрая, на ім'я Френк Абігнейл-молодший.

"Спіймай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тиха Нава"

Один із найновіших українських серіалів під назвою "Тиха Нава" також належить до жанру трилера і є першим детективним серіалом у стилі true crime. Раніше ми детальніше розповідали про реальну історію, на якій базується серіал "Тиха Нава". Тож радимо прочитати матеріал за посиланням.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – несправедливість і байдужість правоохоронних органів, які замовчували та фальсифікували події, тоді як жертви жили з психологічною травмою до кінця свого життя.