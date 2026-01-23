24 Канал розповість про 3 фільми, після яких захочеться змінити своє життя. Зберігайте добірку для вечора п'ятниці!

Фільми, після яких захочеться змінити своє життя

"Список мрій" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Алекс Роуз повинна виконати список бажань дитинства. Дівчина відправляється у подорож, в якій розкриє сімейні таємниці, знайде кохання і дізнається більше про себе.

"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У фільми розповідається про Джой, яка переживає непрості стосунки з родичами й загрузла у побуті. Дівчина запатентувала свій винахід і хоче зайнятися продажем нового товару, але має справу з комерцією. За успіхом стоять зради, розчарування, нерозуміння, хто союзник, а хто противник, але Джой вдається справитись зі всіма випробуваннями.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дорога до НБА" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Колишній баскетбольний скаут Стенлі Шугерман зустрічає в Іспанії талановитого гравця у стрітбол Бо Круза, який має важке минуле. Вони об'єднуються на майданчику і поза ним та хочуть довести, що можуть перемагати як в баскетболі, так і в житті. Чи зможуть аутсайдери стати лідерами?

"Дорога до НБА": дивіться онлайн трейлер фільму