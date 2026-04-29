24 Канал підготував список фільмів, які змушують переосмислити власне життя. Вони ідеально підійдуть для вечірнього перегляду.

Які сильні фільми варто подивитися?

"Список останніх бажань" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Мільярдер Едвард Коул та автомеханік Картер Чемберс зустрічаються у лікарні. У них виявили страшну хворобу – рак легенів. Попри діагноз, чоловіки складають список бажань, які хочуть здійснити.

Едвард і Картер відправляються у подорож. Вони переживають чимало яскравих пригод і здійснюють мрії, які раніше здавалися неможливими.

"Сім душ" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

У Бена Томаса було важке минуле, яке він не може забути. Життя чоловіка назавжди змінила трагедія, яку він досі несе на своїх плечах як тягар. Одного разу головний герой вирішує таємно допомогти сімом незнайомцям. Коли він зустрічає дівчину на ім'я Емілі, то починає сумніватися у власних намірах.

"Річард говорить "Прощавай"" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У професора коледжу Річарда діагностували рак. Так, чоловік дізнається, що йому залишилося жити 6 місяців. Після цього викладач починає жити на повну.

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

70-річний вдівець Бен Віттакер стає стажером у компанії моди, засновницею та керівницею якої є Джулс Остін. З часом чоловік стає доволі популярним серед своїх молодих колег. До того ж Бен та Джулс стають хорошими друзями.

