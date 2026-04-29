Це стрічка, яка допомагає переосмислити життєві зміни та надихає на рух у кращий бік. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад, відгуки на фільм, а також про те, кому ця кіноробота може підійти найбільше.

Що варто знати про сюжет фільму "Життя спочатку"?

Прем'єра цього фільму відбулася ще у 2008 році, однак його досі переглядають справжні поціновувачі сильних драматичних історій. У центрі сюжету – Ейпріл і Френк Віллери. Це молода пара, яка живе з двома дітьми в містечку Коннектикут. Ззовні здається, що в їхньому житті все гаразд: Френк працює, а Ейпріл займається домом і вихованням дітей.

Проте насправді всередині цих стосунків накопичилося глибоке розчарування – як одне в одному, так і у власному житті. Френк давно мріє позбутися нудної, хоч і добре оплачуваної офісної роботи, а Ейпріл прагне сцени та нереалізованої акторської кар'єри.

Подружжя вирішує почати нове життя у Франції, однак їхні стосунки поступово перетворюються на справжню кризу. Постійні сварки, ревнощі та непорозуміння ставлять під загрозу не лише мрію про переїзд, а й сам шлюб.

Хто зіграв ролі у фільмі?

Головні ролі у фільмі виконали Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо. Кейт Вінслет отримала за цю роль премію "Золотий глобус" як найкраща акторка. Крім того, у стрічці зіграли такі актори:

Кеті Бейтс,

Майкл Шеннон,

Джей О. Сендерс,

Девід Гарбор,

Кетрін Ган,

Річард Істон,

Ділан Бейкер,

Кіт Реддін.

Чому варто дивитись цю стрічку?

Фільм ідеально підійде тим, хто перебуває на етапі життєвих змін і стоїть за крок до здійснення мрії. Ця сімейна драма показує, що побудувати життя можна будь-де, але найважливіше – мати поруч людей, які справді важливі. Це історія про момент, коли людина починає бачити правду про своє життя і вчиться жити чесно, насамперед із собою.

Стрічка отримала схвальні відгуки: на платформі IMDb вона має рейтинг 7,3 бала.

Саме цей фільм нещодавно рекомендувала в одному зі своїх інтерв'ю Катерина Кузнєцова. Вона розповіла про стрічки, які переглядає, у розмові на каналі "Оkey Eva". За словами акторки, вона полюбляє артхаусні картини, які справді перевіряють глядача на міцність.

Які ще драматичні фільми варто подивитись на порозі змін?

Якщо вам зараз складно емоційно або ви тривожитеся за майбутнє, зверніть увагу на драматичні стрічки, які допомагають зануритися в глибокі теми та по-іншому подивитися на життя.

Серед них:

"Сімейна історія",

"Аритмія",

"Загублена",

"Перед північчю",

"Читець",

"Як малі діти",

"Години",

"Хлопчик у смугастій піжамі".

Оберіть фільм на сьогоднішній перегляд і дозвольте собі паузу в моменти, коли здається, що все йде шкереберть.