Это лента, которая помогает переосмыслить жизненные изменения и вдохновляет на движение в лучшую сторону. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе, отзывы на фильм, а также о том, кому эта киноработа может подойти больше всего.

Что стоит знать о сюжете фильма "Жизнь сначала"?

Премьера этого фильма состоялась еще в 2008 году, однако его до сих пор просматривают настоящие ценители сильных драматических историй. В центре сюжета – Эйприл и Фрэнк Уиллеры. Это молодая пара, которая живет с двумя детьми в городке Коннектикут. Внешне кажется, что в их жизни все в порядке: Фрэнк работает, а Эйприл занимается домом и воспитанием детей.

Однако на самом деле внутри этих отношений накопилось глубокое разочарование – как друг в друге, так и в собственной жизни. Фрэнк давно мечтает избавиться от скучной, хоть и хорошо оплачиваемой офисной работы, а Эйприл стремится к сцене и нереализованной актерской карьере.

Супруги решают начать новую жизнь во Франции, однако их отношения постепенно превращаются в настоящий кризис. Постоянные ссоры, ревность и недоразумения ставят под угрозу не только мечту о переезде, но и сам брак.

Кто сыграл роли в фильме?

Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет і Леонардо Ди Каприо. Кейт Уинслет получила за эту роль премию "Золотой глобус" как лучшая актриса. Кроме того, в ленте сыграли такие актеры:

Кэти Бейтс,

Майкл Шеннон,

Джей О. Сэндерс,

Дэвид Харбор,

Кэтрин Ган,

Ричард Истон,

Дилан Бейкер,

Кит Реддин.

Почему стоит смотреть эту ленту?

Фильм идеально подойдет тем, кто находится на этапе жизненных изменений и стоит в шаге от осуществления мечты. Эта семейная драма показывает, что построить жизнь можно где угодно, но самое важное – иметь рядом людей, которые действительно важны. Это история о моменте, когда человек начинает видеть правду о своей жизни и учится жить честно, прежде всего с собой.

Лента получила положительные отзывы: на платформе IMDb она имеет рейтинг 7,3 балла.

Именно этот фильм недавно рекомендовала в одном из своих интервью Екатерина Кузнецова. Она рассказала о лентах, которые просматривает, в разговоре на канале "Океу Ева". По словам актрисы, она любит артхаусные картины, которые действительно проверяют зрителя на прочность.

