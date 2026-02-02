Однією з її найновіших стрічок, яку наразі можна побачити в українських кінотеатрах, є фільм "Ну мам!". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Ада Роговцева та чим займається.

Чим зараз займається Ада Роговцева?

Ада Роговцева – українська акторка, яка на своєму життєвому шляху вже пережила чимало випробувань і труднощів.

Однак сьогодні, навіть попри поважний вік, вона досі знаходить сили дарувати українському глядачеві свою любов і творчість. Акторка продовжує виходити на сцену театру та зніматися в українських фільмах і серіалах.

Зокрема, нещодавно глядачі побачили Аду Роговцеву у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Акторці довелося одягати вишуканий, але складний костюм, проте це не завадило їй зіграти свою роль просто приголомшливо.

Крім того, Роговцева знялася в українському повнометражному сімейному комедійному фільмі "Ну мам!", який варто подивитися кожному.

"Ну мам!": дивіться онлайн трейлер фільму

Ада Роговцева є однією з тих акторок, які чітко й гучно говорять про свою громадянську позицію. Вона часто закликає людей донатити, а в моменти, коли глядачі могли б обдаровувати її квітами, просить замість цього підтримувати наших військових фінансово.

Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську!

– писала акторка в своєму інстаграмі.

Що варто знати про Аду Роговцеву?