Одной из ее новейших лент, которую сейчас можно увидеть в украинских кинотеатрах, является фильм "Ну мам!". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Ада Роговцева и чем занимается.
Чем сейчас занимается Ада Роговцева?
Ада Роговцева – украинская актриса, которая на своем жизненном пути уже пережила немало испытаний и трудностей.
Однако сегодня, даже несмотря на почтенный возраст, она до сих пор находит силы дарить украинскому зрителю свою любовь и творчество. Актриса продолжает выходить на сцену театра и сниматься в украинских фильмах и сериалах.
В частности, недавно зрители увидели Аду Роговцеву во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Актрисе пришлось одевать изысканный, но сложный костюм, однако это не помешало ей сыграть свою роль просто потрясающе.
Кроме того, Роговцева снялась в украинском полнометражном семейном комедийном фильме "Ну мам!", который стоит посмотреть каждому.
"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма
Ада Роговцева является одной из тех актрис, которые четко и громко говорят о своей гражданской позиции. Она часто призывает людей донатить, а в моменты, когда зрители могли бы одаривать ее цветами, просит вместо этого поддерживать наших военных финансово.
Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашей армии!
– писала актриса в своем инстаграме.
Что стоит знать об Аде Роговцевой?
- Ада Роговцева – одна из самых уважаемых украинских актрис.
- Она снялась в более 30 фильмах и сериалах, а также на протяжении многих лет играет в Национальном драматическом театре имени Леси Украинки.
- За свою творческую жизнь Ада Роговцева получила огромное признание от украинских зрителей и кинокритиков.
- В частности, она стала народной артисткой СССР, а в 2007 году получила почетную награду Героя Украины.
- Кроме того, актриса является лауреатом Шевченковской национальной премии и многих других государственных и творческих наград.