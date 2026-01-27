Стрічку можна подивитися на платформі Київстар ТБ. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про реальну історію, яка лежить в основі цього серіалу.

Яка реальна історія лежить в основі серіалу "Тиха Нава"?

Сюжет українського серіалу "Тиха Нава" практично відтворює реальні події, які відбувалися в Україні. У 2009 році світ сколихнуло розслідування, яке велося в Київській області.

У центрі цієї справи був Юрій Миколайович Кузьменко. Упродовж трьох років – із 2006 по 2009-й – він ґвалтував і вбивав жінок. Його називали Боярським маніяком, Васильківським маніяком, Шатуном, Елвісом та Елвісом-душителем.

Відомо, що він виріс у неблагополучній сім'ї, де батько проявляв агресію до матері та зловживав алкоголем. Попри це в школі Юрій був популярним, займався спортом, бився зі старшими школярами й часто перемагав. Згодом він служив у десантно-штурмових військах ЗСУ, працював столяром, машиністом крана, таксистом, охоронцем, одружився та мав двох дітей. Після розлучення створив нову родину, де виховував пасинка. Ніхто не міг розгледіти в цьому "тихому, мирному сім'янинові" монстра.



Однак уже у 2002 році Юрія вперше заарештували. Тоді він отримав рік ув'язнення за розбійний напад біля Ботанічного саду в Києві.

У 2009 році його заарештували вдруге, і тоді стало відомо про цілу серію вбивств, які почалися ще у 2005 році. Першою жертвою стала 68-річна пенсіонерка. За словами правоохоронців, вона померла під час зґвалтування. Однак тоді міліція не заглиблювалася в розслідування і заявила, що жінка померла природною смертю, а одяг зняла "через спеку".

Згодом з'ясувалося, що жертв було значно більше. Слідчі змогли підтвердити щонайменше 13 епізодів, хоча сам маніяк стверджував, що насправді їх було 206. Також відомо, що місцева поліція роками закривала очі на злочини та називала серію вбивств нещасними випадками. За словами слідчого Руслана Сушка, станом на 2008 рік знайшли 56 тіл, які міліціонери приховували в лісах.

Нині Кузьменко перебуває в Роменській колонії №56. У 2011 році його засудили до довічного ув'язнення. Сам Юрій зізнавався, що вбивства давали йому психологічну розрядку та нівелювали комплекс неповноцінності.

