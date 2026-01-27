Цією важливою темою Анастасія поділилась на подкасті КіноUA. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала акторка.

Що сказала Анастасія Пустовіт про зйомки інтимних сцен за кордоном?

За її словами, за кордоном у таких процесах обов'язково залучають інтимного координатора – спеціаліста, який готує весь процес, репетирує сцени з акторами та вибудовує чітку хореографію рухів. Йдеться про імітацію сексуального акту, яка має виглядати правдоподібно, але водночас бути максимально безпечною та не травмувати учасників зйомок.

Акторка зазначила, що це надзвичайно чутлива тема, адже кожен має власні межі комфорту. Під час підготовки сцен актори чітко прописують, до яких дотиків готові, а до яких – ні, і ці умови фіксуються документально. У разі порушення правил учасники процесу мають право звернутися до суду.

Таким чином, за словами Пустовіт, уся робота проходить під контролем відповідальної людини й у безпечних умовах, без зайвих глядачів на майданчику чи під час перегляду матеріалу.

Подкаст з Анастасією Пустовіт: дивіться відео онлайн

Як знімають інтимні сцени в Украні?

В Україні ж акторка мала інший досвід. Вона пригадала зйомки сцени, у якій мала роздягатися, і просила мінімізувати кількість людей на майданчику задля власного комфорту. Однак, попри прохання, під час перегляду дубля на плейбеці зібралося багато людей, що викликало у неї сильний дискомфорт.

Говорячи про роботу з інтимним координатором за кордоном, Пустовіт пояснила, що всі дотики та рухи ретельно напрацьовуються заздалегідь. Особливо це важливо у сценах насильства, де вся увага має бути зосереджена на безпеці людини, яка за сценарієм є жертвою.

Акторка наголосила, що відомо чимало випадків, коли через відсутність чітких правил і підтримки люди не могли психологічно пережити навіть імітацію таких сцен. За її словами, після зйомок інтимних або травматичних епізодів координатор також дбає про відновлення акторів, уточнює їхні потреби – наприклад, наявність окремого приміщення для відпочинку чи можливість прийняти душ.

Попри те, що це потребує додаткових витрат, акторка переконана: у проєктах із подібними сценами інтимний координатор є необхідним, адже саме він контролює процес, не допускає порушення меж, зберігає психологічний комфорт і здорову атмосферу на знімальному майданчику.