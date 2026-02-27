У мережі вже з'явилося чимало відгуків, і очевидно: глядачів вразила не лише основна сюжетна лінія, а й інші драматичні події сезону. До речі, відгуки глядачів можна прочитати за посиланням. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, яка ще сюжетна лінія приголомшила аудиторію після перегляду четвертого сезону "Бріджертонів".

Яка сюжетна лінія 4 сезону "Бріджертонів" вразила глядачів?

Не секрет, що новий сезон не обмежується лише історією кохання Бенедикта та Софі. І хоча їхня романтична лінія безумовно заслуговує на увагу, найбільше емоцій у глядачів викликала історія Франчески, чоловік якої помирає у четвертому сезоні.

Українці захоплено відгукуються про гру акторки, яка втілила цю роль, називаючи її надзвичайно глибокою та переконливою. Якщо раніше їхня пара здавалася стриманою і менш помітною, то саме у цьому сезоні вони встигли по-справжньому закохати в себе публіку. Тож сцени, у яких Франческа переживає втрату й перебуває в жалобі, змусили глядачів щиро співчувати героїні.

У мережі поширюються відео з уривками найемоційніших моментів, де Франческа проживає свій біль. Глядачі мають змогу спостерігати глибоку трансформацію зовсім юної жінки, яка втратила коханого і змушена вчитися жити далі.

Чим закінчилась історія кохання Бенедикта та Софі?

Водночас четвертий сезон "Бріджертонів", як і попередні, завершується щасливою розв'язкою. Бенедикт і Софі проходять через численні випробування – від внутрішніх сумнівів до зовнішніх перешкод, зокрема підступів мачухи Софі, яка намагалася зруйнувати її життя.

Та завдяки підтримці родини Бріджертонів і людей, які щиро любили дівчину, їм вдається подолати труднощі. Зрештою Бенедикт і Софі знаходять своє щастя разом – у шлюбі, коханні та суспільному визнанні.