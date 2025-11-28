Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix. В материале узнаете, когда состоится премьера.
Когда премьера 4 сезона сериала "Бриджертоны"?
Наконец объявлена дата долгожданной премьеры 4 сезона сериала "Бриджертоны" на Netflix. Выход новых эпизодов, как это обычно бывает на платформе, будет происходить в два этапа.
- Первая часть выйдет 29 января 2026 года,
- а вторая – 26 февраля 2026 года.
Начало светского сезона уже почти здесь. Мистер Бриджертон... вы точно готовы?
– говорится в анонсе.
Зрители в восторге от этой новости и уже готовятся снова окунуться в продолжение этой невероятно красивой истории, которая никого не оставит равнодушным.
О чем будет 4 сезон "Бриджертонов"?
- В предыдущих сезонах мы уже имели возможность окунуться в истории любви Дафны Бриджертон, виконта Бриджертона и Колина Бриджертона.
- На этот раз зрители сосредоточатся на сюжетной линии Бенедикта Бриджертона.
- Из предыдущих сезонов мы помним его как ловеласа, который увлекается искусством.
- Он имеет приятную внешность и до этого момента не стремился брать на себя ответственность за отношения, а лишь наблюдал, как его братья и сестры находят свое счастье.
"Бриджертоны": смотрите онлайн превью 4 сезона
- Но наконец он получает собственную историю любви – и именно на ней будет сосредоточен новый сезон.
- Известно, что он познакомится с таинственной Леди в серебряном на балу-маскараде, и ее будут звать Софи Беккетт.
- Зрители снова погрузятся не только в зарождение чувств, но и в то, как важно, несмотря на запреты и социальные правила, бороться за свое счастье.