Когда премьера 4 сезона сериала "Бриджертоны"?

Наконец объявлена дата долгожданной премьеры 4 сезона сериала "Бриджертоны" на Netflix. Выход новых эпизодов, как это обычно бывает на платформе, будет происходить в два этапа.

Первая часть выйдет 29 января 2026 года ,

, а вторая – 26 февраля 2026 года.

Начало светского сезона уже почти здесь. Мистер Бриджертон... вы точно готовы?

– говорится в анонсе.

Зрители в восторге от этой новости и уже готовятся снова окунуться в продолжение этой невероятно красивой истории, которая никого не оставит равнодушным.

О чем будет 4 сезон "Бриджертонов"?

В предыдущих сезонах мы уже имели возможность окунуться в истории любви Дафны Бриджертон, виконта Бриджертона и Колина Бриджертона.

На этот раз зрители сосредоточатся на сюжетной линии Бенедикта Бриджертона.

Из предыдущих сезонов мы помним его как ловеласа, который увлекается искусством.

Он имеет приятную внешность и до этого момента не стремился брать на себя ответственность за отношения, а лишь наблюдал, как его братья и сестры находят свое счастье.

