Пока поклонники "Бриджертонов" с нетерпением ждут 4 сезон сериала, Кино 24 расскажет интересные факты об этом телешоу. От самых интимных до курьезных – эти детали сделают сериал еще интереснее.

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Историческая точность в сериале

"Бриджертоны" изображают Лондон времен Регентства, однако сериал точно не является уроком истории или документальным фильмом. Аристократическая семья Бриджертонов, леди Уистлдаун и другие персонажи – полная выдумка. Королева Шарлотта действительно существовала, но ученые не поддерживают теорию о ее африканских корнях, что показали в сериале.

Один из париков королевы Шарлотты был настолько тяжелым, что в съемках делали перерывы

Большинство фантастических париков королевы Шарлотты были легкими, но не тот, который Ее Величество надела на свадьбу Дафны и Саймона. Там было большое количество косичек. Создатели проекта заботились о том, чтобы Голда Рошевель, которая играла роль королевы, часто отдыхала от этого бремени. В дополнение к этому украшению Шарлотта имела прическу афро, что на самом деле состояла из пяти париков, сшитых вместе.

Никола Кохлан трижды падала из-за каблуков

Актриса, которая сыграла Пенелопу, признавалась, что создатели шоу сначала давали ей носить высокие каблуки из-за ее маленького роста. Но только в первый день на съемочной площадке Никола трижды споткнулась и упала. Поэтому дизайнер поняла, что каблуки – не выход.

Как снимали интимные сцены

В "Бриджертонах" есть немало интимных сцен, а потому на съемочной площадке ради безопасного пространства для актеров работала коодинарторка по интимным вопросам Лиззи Тэлбот. Она выступила режиссером романтических сцен. По словам Фиби Дайневор, актеры репетировали секс-сцены за несколько недель до съемок, чтобы быть уверенным и расслабленным уже на самой площадке.

Более 8 тысяч костюмов создали для "Бриджертонов"

Главный дизайнер костюмов сериала Эллен Мироник имеет команду из 250 художников. Она признавалась, что только для 1 сезона было создано около 7500 изделий, а из них использовали около 5 тысяч. Фиби Дайневор надела 104 различных наряда в течение сезона. Многие детали изготавливают вручную: например цветы на платьях Пенелопы или другие аксессуары. Создатели сериала не отказывались от роскоши: некоторые ювелирные изделия были украшены кристаллами Swarovski.

Второй сезон имеет отсылки к классике

Поклонники Джейн Остин и Уильяма Шекспира могут увидеть во 2 сезоне много деталей, отсылающих нас в классические произведения этих писателей. Например, любовная история Кейт и Энтони – это линия "от врагов до любовников", что напоминает роман Элизабет Беннет и мистера Дарси в произведении "Гордость и предубеждение". А момент, когда Энтони падает в озеро, является отсылкой к экранизации этого романа 1995 года.



Энтони Бриджертон / Кадр из сериала

Симон Эшли тяжело перенесла первый день съемок

Актриса, которая сыграла Кейт во 2 сезоне "Бриджертонов" перед съемками имела сытный обед, чтобы быть полной энергии на съемочной площадке. Но когда ей пришлось надеть тугой корсет, девушка пожалела о большой порции лосося, которую съела перед этим. Это стало для нее своеобразным уроком: когда ты носишь корсет, ты не можешь есть.

Никола и Люк сломали мебель во время интимной сцены

Никола Кохлан и Люк Ньютон во время съемок сексуальной сцены сломали некоторую мебель. Однако, этот момент не попал в шоу. Создатели шоу подтвердили этот инцидент, но подробностей рассказывать не стали.



Актеры сломали мебель / Фото из инстаграма Николы Кохлан

Некоторые прически были вдохновлены реальными прическами знаменитостей

Хотя "Бриджертоны" изображают эпоху Регенства, его создатели черпали вдохновение из разных моментов в истории. Один из стилистов шоу рассказал, что челка Дафны вдохновлена образом Одри Хепберн. Знаменитое афро королевы Шарлотты взамен вдохновлено прической Бейонсе в фильме "Остин Паверс".

Была ли еда настоящей

Во многих эпизодах столы ломятся от блюд, но на самом деле большинство из них – бутафория. Настоящую еду показывали только крупным планом, также могли показывать свежие овощи и фрукты, которыми могли впоследствии полакомиться актеры.