Поки прихильники "Бріджертонів" з нетерпінням чекають на 4 сезон серіалу, Кіно 24 розповість цікаві факти про це телешоу. Від найбільш інтимних до курйозних – ці деталі зроблять серіал ще цікавішим.

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Історична точність у серіалі

"Бріджертони" зображають Лондон часів Регенства, однак серіал точно не є уроком історії чи документальним фільмом. Аристократична сім'я Бріджертонів, леді Вістлдаун та інші персонажі – повна вигадка. Королева Шарлотта справді існувала, але вчені не підтримують теорію про її африканське коріння, що показали в серіалі.

Одна з перук королеви Шарлотти була настільки важкою, що у зйомках робили перерви

Більшість фантастичних перук королеви Шарлотти були легкими, але не та, яку Її Величність одягла на весілля Дафни й Саймона. Там була велика кількість кісок. Творці проєкту дбали про те, щоб Голда Рошевель, яка грала роль королеви, часто відпочивала від цього тягаря. На додаток до цієї прикраси Шарлотта мала зачіску афро, що насправді складалась з п'яти перук, зшитих разом.

Нікола Кохлан тричі падала через підбори

Акторка, яка зіграла Пенелопу, зізнавалась, що творці шоу спершу давали їй носити високі підбори через її маленький зріст. Та лише в перший день на знімальному майданчику Нікола тричі перечепилась та впала. Тому дизайнерка зрозуміла, що підбори – не вихід.

Як знімали інтимні сцени

У "Бріджертонах" є чимало інтимних сцен, а тому на знімальному майданчику заради безпечного простору для акторів працювала коодинарторка з інтимних питань Ліззі Телбот. Вона виступила режисеркою романтичних сцен. За словами Фібі Дайневор, актори репетирували секс-сцени за кілька тижнів до зйомок, щоб бути впевненим і розслабленим вже на самому майданчику.

Понад 8 тисяч костюмів створили для "Бріджертонів"

Головна дизайнерка костюмів серіалу Еллен Міронік має команду з 250 митців. Вона зізнавалась, що лише для 1 сезону було створено близько 7500 виробів, а з них використали близько 5 тисяч. Фібі Дайневор одягла 104 різні вбрання протягом сезону. Чимало деталей виготовляють вручну: як-от квіти на сукнях Пенелопи чи інші аксесуари. Творці серіалу не відмовлялися від розкоші: деякі ювелірні вироби були прикрашені кристалами Swarovski.

Другий сезон має відсилання до класики

Шанувальники Джейн Остін та Вільяма Шекспіра можуть побачити у 2 сезоні багато деталей, що відсилають нас у класичні твори цих письменників. Наприклад, любовна історія Кейт та Ентоні – це лінія "від ворогів до коханців", що нагадує роман Елізабет Беннет та містера Дарсі у творі "Гордість та упередження". А момент, коли Ентоні падає в озеро, є відсиланням до екранізації цього роману 1995 року.



Ентоні Бріджертон / Кадр з серіалу

Симон Ешлі важко перенесла перший день зйомок

Акторка, яка зіграла Кейт у 2 сезоні "Бріджертонів" перед зйомками мала ситний обід, щоб бути повною енергії на знімальному майданчику. Та коли їй довелося одягнути тугий корсет, дівчина пошкодувала про велику порцію лосося, яку з'їла перед цим. Це стало для неї своєрідним уроком: коли ти носиш корсет, ти не можеш їсти.

Нікола та Люк зламали меблі під час інтимної сцени

Нікола Кохлан та Люк Ньютон під час знімань сексуальної сцени зламали деякі меблі. Однак, цей момент не потрапив у шоу. Творці шоу підтвердили цей інцидент, але подробиць розповідати не стали.



Актори зламали меблі / Фото з інстаграму Ніколи Кохлан

Деякі зачіски були натхненні реальними зачісками знаменитостей

Хоч "Бріджертони" зображають епоху Регенства, його творці черпали натхнення з різних моментів в історії. Один зі стилістів шоу розповів, що чубчик Дафни натхненний образом Одрі Хепберн. Знамените афро королеви Шарлотти натомість натхненний зачіскою Бейонсе у фільмі "Остін Паверс".

Чи була їжа справжньою

У багатьох епізодах столи ломляться від страв, але насправді більшість з них – бутафорія. Справжню їжу показували лише великим планом, також могли показувати свіжі овочі й фрукти, якими могли згодом поласувати актори.