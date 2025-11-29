Предыдущие части вышли в 2009 и 2022 годах. В материале 24 Канала мы рассказываем об актерском составе фильма "Аватар: Огонь и пепел".

Рекомендуем Где смотреть мультфильм "Зоотрополис 2", который понравится взрослым и детям

Кто сыграл главные роли в фильме "Аватар: Огонь и пепел"?

Почти все участники актерского состава, которые принимали участие в двух предыдущих частях, присоединятся и к фильму "Аватар: Огонь и пепел". Премьера состоится совсем скоро, а зрители уже с нетерпением ожидают, что третья часть побьет все кассовые рекорды и принесет определенные сюжетные сдвиги.

В этой франшизе важную роль играет графика, однако не менее значимый вклад вносят и актеры. Вот кто сыграл главные роли в третьей части легендарного "Аватара":

Главную роль этой франшизы воплотил актер Сэм Уортингтон. Он играет бывшего морского пехотинца, который стал частью народа На'ви на Пандоре. В каждой новой части герой погружается в захватывающие приключения с новыми испытаниями и трудностями.

Роль его жены воплотила Зои Салдана – популярная американо-доминиканская актриса, которая также сыграла в фильмах "Звездный путь", "Стражи галактики" и других. В этой франшизе она является вождем племени Оматькани и одной из ключевых героинь сюжета.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Дочь Джейка и Нейтири воплотила актриса Сигурни Уивер – она также становится одной из центральных персонажей в развитии событий.

Популярная Кейт Уинслет сыграла роль Ронал – предводительницы морского сообщества, которая играет чрезвычайно важную роль в новом океаническом мире. Вы точно знаете эту актрису из фильма "Титаник", однако она также является частью масштабной франшизы под названием "Аватар".

Советуем 3 новейших мини-сериала на Netflix, которые дополнят осенние вечера

Также к своим ролям вернутся такие актеры:

Стивен Ланг,

Джоэл Дэвид Мур,

Си Си Эйч Паундер,

Мэтт Джеральд и другие.

Дождитесь громкой премьеры и окунитесь в продолжение легендарной киноистории.