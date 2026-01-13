Масштабный блокбастер "Аватар 3" упал на 52%, тогда как триллер "Служанка" неожиданно стал кассовым хитом. В материале 24 Канала рассказываем больше о сборах этих фильмов и сравниваем их успех в прокате, который удивил всех.

Что известно о кассовых сборах "Аватара 3" и "Служанки"?

Удивлением для всех стало то, что "Аватар 3" упал на 52%. Однако общие сборы фильма уже превысили 1,23 миллиарда долларов, поэтому лента продолжает лидировать в прокате. В то же время можно заметить падение продаж билетов в некоторых странах:

Бразилия – минус 24%,

Австралия – минус 31%,

Испания – минус 41%,

Великобритания – минус 41%.

Несмотря на это, фильм удерживал лидерство в прокате четыре недели подряд.

Стоит также отметить успех эротического психологического триллера "Служанка". Фильм собрал 192,5 миллиона долларов в мировом прокате, что в пять раз превысило его бюджет в 35 миллионов долларов. Хотя критики оценили ленту не слишком высоко, зрители поставили ей значительно лучшие оценки. Фильм стал прибыльным и, вероятно, получит сиквел.

Что известно о фильме "Аватар 3"?

Это третья часть франшизы под названием "Аватар: Огонь и пепел".

Лента вышла в украинский прокат 19 декабря 2025 года.

Среди актеров фильма – Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие звезды.

По данным издания Reuters, фильм стартовал с примерно 345 миллионами долларов за первые выходные.

