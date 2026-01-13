Масштабный блокбастер "Аватар 3" упал на 52%, тогда как триллер "Служанка" неожиданно стал кассовым хитом. В материале 24 Канала рассказываем больше о сборах этих фильмов и сравниваем их успех в прокате, который удивил всех.

Советуем В трагическом ДТП погиб автор легендарных саундтреков "Губки Боба"

Что известно о кассовых сборах "Аватара 3" и "Служанки"?

Удивлением для всех стало то, что "Аватар 3" упал на 52%. Однако общие сборы фильма уже превысили 1,23 миллиарда долларов, поэтому лента продолжает лидировать в прокате. В то же время можно заметить падение продаж билетов в некоторых странах:

  • Бразилия – минус 24%,
  • Австралия – минус 31%,
  • Испания – минус 41%,
  • Великобритания – минус 41%.

Несмотря на это, фильм удерживал лидерство в прокате четыре недели подряд.

"Аватар 3": смотрите онлайн трейлер фильма

Стоит также отметить успех эротического психологического триллера "Служанка". Фильм собрал 192,5 миллиона долларов в мировом прокате, что в пять раз превысило его бюджет в 35 миллионов долларов. Хотя критики оценили ленту не слишком высоко, зрители поставили ей значительно лучшие оценки. Фильм стал прибыльным и, вероятно, получит сиквел.

"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Аватар 3"?

  • Это третья часть франшизы под названием "Аватар: Огонь и пепел".
  • Лента вышла в украинский прокат 19 декабря 2025 года.
  • Среди актеров фильма – Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие звезды.
  • По данным издания Reuters, фильм стартовал с примерно 345 миллионами долларов за первые выходные.

Кстати, смотрите также, как создавали мир самого ожидаемого фильма 2025 года – "Аватар: Огонь и Пепел"

Что известно о фильме "Служанка"?

  • "Служанка" – американский психологический триллер.
  • Ленту создали по мотивам одноименного бестселлера.
  • Премьера состоялась 19 декабря 2025 года, однако в украинский прокат фильм вышел 1 января 2026 года.
  • В главных ролях можно увидеть Сидни Суини, Аманду Сейфрид, Брендона Скленара и Микеле Мороне.
  • Отзывы критиков были смешанными, однако среди зрителей лента получила значительный успех, и вероятное продолжение фильма выглядит очень возможным.