Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter. В материале рассказываем подробности инцидента.

Рекомендуем За 2,5 миллиона евро: "Тореадоров из Васюковки" экранизирует команда фильма "Ты – космос"

Гай Мун погиб в трагическом ДТП: что известно?

В результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб композитор Гай Мун. Как сообщила его семья, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили семья погибшего и судебно-медицинская экспертиза округа.

Мы чувствуем себя чрезвычайно счастливыми, что могли назвать его папой и мужем. Стоя вместе у подножия того, что кажется непреодолимым горем, мы смело оплакиваем его с честью и мужеством, используя инструменты, которыми он вооружил нас в своей прекрасной жизни,

– написала семья в Facebook.

Родные отметили, что он оставил после себя бессмертное наследие, и его семья, а также множество людей, на чью жизнь он повлиял, будут очень скучать по нему.

Мун был четырехкратным номинантом на премию "Эмми" и работал над сериалом "Довольно странные родители" в течение всех десяти сезонов на канале Nickelodeon с 2001 по 2017 год.

Кстати, недавно в Сен-Тропе похоронили легендарную Брижит Бардо: на прощание пришли сотни людей. Подробности – по ссылке.

Над какими лентами работал Гай Мун?

По словам всех, кто знал Гая Муна, он был человеком, который по-настоящему умел дарить радость другим. За свою жизнь, композитору удалось поработать над такими лентами:

"Дэнни-фантом",

"Щенок T.U.F. F. F",

"Банзен – зверь",

"Приключения Рокки и Бульвинкля",

"Семейка Аддамсов" 1992 года.

Мун также работал над телефильмами и спецпроектами канала Nickelodeon:

"Час Джимми Тимми",

"Большое время на выживание",

"Большое время фильма".

Также в его фильмографии: "Зеленый занавес" (2024), "Авария" Арама Раппапорта, оригинальный фильм "Брэйди Бранч" (1995) и "Очень Брэйди продолжение" (1996).