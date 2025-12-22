Важной составляющей этого кинопроекта являются визуальные эффекты. В материале 24 Канала рассказываем о самых интересных этапах создания "Аватара".

Как создавали мир фильма "Аватар: Огонь и Пепел"?

Визуальные эффекты во франшизе "Аватар" – это не просто этап постпродакшена, а фундамент всего кинопроцесса. Как объясняет продюсер Джон Ландау, в работе над этими фильмами классические границы между препродакшеном, съемками и постпродакшеном фактически исчезают.

Часто люди думают, что производство фильма состоит из препродакшена, продакшена и постпродакшена. В фильмах "Аватар" эти линии размыты, и работа над визуальными эффектами начинается еще на этапе подготовки,

– говорит Ландау.

После того как виртуальные кадры снимаются и монтируются в последовательности, они вместе с актерскими перформансами передаются команде Wētā FX в Новой Зеландии – студии визуальных эффектов Питера Джексона, отмеченной премией Оскар. В фильме "Аватар: Огонь и Пепел" насчитывается 3 382 кадра с визуальными эффектами.

Технологии, ставшие стандартом индустрии

Работу над эффектами возглавляет старший супервайзер по визуальным эффектам Джо Леттери, который стоит за многими технологиями, что впоследствии стали индустриальными стандартами.

Когда мы начинали работать над первым "Аватаром", наши методы были значительно примитивнее. Но мы постоянно развивали все необходимое для создания этих миров: персонажей, среды, растений, атмосферы, существ. Нам приходилось продумывать каждый аспект – и это стало основой для всего, что мы делаем с того времени,

– отмечает Леттери.

Отдельное внимание команда уделяет технологиям мимики и движения лица. По словам Леттери, самый большой прорыв в этой сфере произошел еще во время работы над "Путем воды", а в "Огонь и Пепел" эти наработки были существенно усовершенствованы.

Нашей главной инновацией стало использование нейронной сети, которая помогает понять движения лица и воспроизвести их максимально реалистично. Мы усовершенствовали систему так, чтобы художникам было легче работать – ведь ни одна математическая модель не способна заменить творческие нюансы,

– объясняет он.

"Аватар: Огонь и Пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Движение, существа и экосистема Пандоры

За анимацию движения в фильме отвечает старший супервайзер Дэниел Барретт, который контролирует все, что движется в кадре, кроме самих эффектов.

Джеймс Кэмерон очень внимательно относится к экосистеме Пандоры. Все существа – инопланетные, но не фантастические. В их пластике можно отчитать логику эволюции и механику движения,

– отмечает Барретт.

Процесс создания существ начинается в художественном департаменте, после чего аниматоры разрабатывают отдельные сцены, которые впоследствии интегрируются в общую структуру фильма. Камеру над этими сценами фактически "снимает" сам Кэмерон – уже в виртуальном пространстве.

Вода и огонь как главный вызов

Один из ключевых технических вызовов фильма – реалистичное воспроизведение воды и огня. Об этом рассказывает Эрик Сайндон, который работает в Wētā FX в Веллингтоне.

Вода всегда ведет себя по-разному – именно поэтому она такая сложная. Мы приложили огромные усилия, чтобы она, как и огонь, выглядела убедительно для зрителя. Для этого мы создали систему высокоточных симуляций,

– объясняет он.

По словам Сайндона, с каждым новым фильмом процесс сотрудничества между Lightstorm и Wētā становится все более бесшовным – благодаря совместным техническим шагам и глубокому взаимопониманию между командами.