Поэтому в материале 24 Канала мы сделали для вас подборку самых популярных триллеров 2025 года. Они вышли совсем недавно, но уже успели покорить сердца большого количества зрителей, поэтому выбирайте и вы своего фаворита.

Смотрите также 3 невероятные исторические сериалы, которые украдут ваш сон

Какие триллеры 2025 года стоит посмотреть вечером?

"Резиденция"

Американский мини-сериал, премьера которого состоялась 20 марта 2025 года, – это "Резиденция". Лента не совсем относится к жанру триллера, но сочетает в себе детектив, криминал и немного комедии. Сериал насчитывает 8 эпизодов, поэтому вы легко сможете окунуться в историю таинственного убийства.

"Резиденция": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – гениальная детективка, которая должна распутать дело о преступлении, произошедшем в резиденции президента в Белом доме. Убийцей может оказаться кто угодно, ведь подозреваемыми в этой ситуации являются и весь персонал, и гости официального ужина.

Этот сериал идеально подойдет для легкого вечернего просмотра, ведь его атмосфера затягивает, а харизматичные актеры привлекают снова и снова.

Истории успеха из любимых лент часто кажутся невозможными в реальной жизни. Почувствовать победу на вкус может помочь Slots City. Это лицензионное казино онлайн, которое имеет широкий игровой ассортимент, удобный интерфейс и систему бонусов, которая никого не оставит равнодушным.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року.

"Отдел нераскрытых дел"

"Отдел нераскрытых дел" – один из самых популярных сериалов на Netflix в 2025 году. Его премьера состоялась 29 мая, и он быстро полюбился зрителям. Первый сезон насчитывает 9 эпизодов и рассказывает об опытном детективе, который возглавляет полицейский отдел в Эдинбурге.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите онлайн трейлер сериала

Перед ним – целая коллекция нераскрытых дел, связанных с таинственными убийствами и расследованиями, к которым привлечены эксцентричные специалисты. Зрители отмечают, что их захватил интересный сюжет, меткий юмор и химия между персонажами. Многие уже с нетерпением ожидают продолжения, ведь считает, что этот сериал имеет большой потенциал.

Читайте также Не только "Казино "Рояль": 5 высокорейтинговых фильмов для любителей азарта

"Шерлок и дочь"

Британский сериал, премьера которого состоялась 16 апреля 2025 года, также полюбился настоящим поклонникам историй о семейных тайнах, загадочных делах, преступлениях и детективах.

В центре сюжета – Амелия, у которой умирает мать. Совершенно внезапно она узнает, что, вероятно, ее отцом является знаменитый Шерлок Холмс. Девушка отправляется в Лондон именно тогда, когда город охватывает настоящий хаос: Шерлок расследует ряд загадочных похищений.

"Шерлок и дочь": смотрите онлайн трейлер сериала

Теперь ему приходится думать не только о расследовании, но и об истории с Амелией. Ведь, несмотря на то что сначала он считал ее самозванкой, ее уникальные детективные способности не дают ему покоя, поэтому они начинают работать в паре.