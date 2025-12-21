Его восстановлению может поспособствовать спокойный вечер за просмотром интересного исторического сериала. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких историй, которые придутся по вкусу каждому.

Советуем Для тех, кто не любит "Гарри Поттера": что посмотреть перед Рождеством всей семьей

Какие исторические сериалы стоит посмотреть на выходных?

"Виктория"

Идеальным вариантом для просмотра на выходных может стать исторический сериал "Виктория", который выходил с 2016 по 2019 год. Это история о ранних годах правления королевы Виктории.

Зритель имеет возможность увидеть события от момента ее восхождения на престол в 1837 году и до брака с принцем Альбертом. Перед нами предстает девушка, которая делает неуверенные шаги и растет в своих знаниях, чтобы достойно выполнять возложенные на нее обязанности.

"Виктория": смотрите онлайн трейлер сериала

Зрители отмечают, что это одна из лучших работ Дейзи Гудвин, которая является одной из создательниц этого сериала. Зритель имеет возможность увидеть настоящие исторические события и фигуры, которые погружают нас в историю королевства.

"Удивительная миссис Мейзел"

Еще один исторический комедийно-драматический сериал – "Удивительная миссис Мейзел". Сериал выходил с 2017 по 2023 год. Действие происходит в Нью-Йорке в 1958 году. В центре сюжета – Мириам Мейзел, от которой уходит муж. Она стремится получить поддержку от родителей, но взамен сталкивается лишь с осуждением и разочарованием.

"Удивительная миссис Мейзел": смотрите онлайн трейлер сериала

Казалось бы, руки у женщины опускаются полностью, и в один момент она случайно выходит на сцену и зачитывает свой стендап, который имеет огромный успех. Именно с этого начинается совершенно новая страница жизни удивительной миссис Мейзел.

"Позолоченный век"

Эта лента идеально подойдет для тех, кто обожает сериал "Бриджертоны". Красивая картинка, стильные образы и не затянутый сюжет. События разворачиваются в XIX веке и погружают зрителя в атмосферу Нью-Йорка. Молодая девушка Мариан Брук теряет семью и переезжает в Нью-Йорк к своим родным.

"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала

Перед ней открывается высший свет, но ей еще придется освоиться в этом светском обществе.