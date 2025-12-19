Идеальным вариантом для просмотра в преддверии праздников может стать семейная комедия на Netflix. В материале 24 Канала мы рассказываем о сериале "Человек против младенца", который подарит вам невероятную атмосферу и отличное настроение.

Почему стоит смотреть сериал "Человек против младенца" накануне Рождества?

Сериал "Человек против младенца" – это британский комедийный кинопроект, который стал одним из самых популярных среди украинцев на стриминговой платформе Netflix. Лента насчитывает всего 4 эпизода, поэтому вы легко сможете пересмотреть ее за несколько дней.

Таким образом в предпраздничной суете именно этот сериал может стать невероятно удачным выбором. Более того, вы сможете посмотреть его всей семьей вместе с детьми.

"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала "Человек против младенца"?

Это история о Треворе Бингли, который решает устроиться на работу в роскошный лондонский пентхаус на Рождество. Но именно сейчас он проживает последний рабочий день в роли школьного сторожа. Казалось бы, все прекрасно: впереди спокойная, стабильная работа, которая будет дарить хорошую зарплату и не будет забирать столько нервов.

Но в один момент Тревор понимает, что после рождественского спектакля в школе никто не забирает младенца, который исполнял роль Иисуса. Поэтому перед Тревором возникает настоящее испытание – совместить уход за пентхаусом и младенцем и каким-то образом умудриться отпраздновать Рождество. Казалось бы, этот праздник превратится в настоящий хаос, но, возможно, Тревору удастся все уладить.



Сериал "Человек против младенца" / Фото Netflix

История прекрасно добавляет праздничного настроения, поэтому если вы до сих пор не успели уловить вайб рождественской атмосферы, выбирайте для просмотра ленту "Человек против младенца" и наслаждайтесь просмотром. Создавайте себе настроение и собирайте всю семью перед экранами.

Кто сыграл роли в сериале "Человек против младенца"?

На своих экранах вы увидите невероятно ярких актеров. Среди них:

Ровен Эткинсон,

Алана Блур,

Клоди Блейкли,

Бобби Скотт Фримен,

Джей Кияни,

Майкл Добби,

Нина Сосанья,

Рози Кавальеро,

Джейда Эйлс,

Дженсен Клейден.

Смотрите ленту уже сегодня и создавайте себе невероятное настроение накануне праздников.